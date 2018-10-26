По четырём категориям риска разделят налогоплательщиков с 1 января 2019 года
Всего категорий четыре. К какой из них относится налогоплательщик, будут определять дважды в год, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото twimg.com
Налогоплательщиков Казахстана разделят по четырём категориям риска с 1 января 2019 года, сообщает сайт Комитета государственных доходов РК. Деление на категории решили применить из-за часто возникающих вопросов у налогоплательщиков о применении действующей ныне системы управления рисками.
"На основании результатов анализа данных налоговой отчётности, сведений от уполномоченных госорганов и других документов о деятельности налогоплательщика с 1 января 2019 года внедряется категорирование всех налогоплательщиков (налоговых агентов). Их деятельность будет отнесена к категориям низкой, средней или высокой степени риска, будет осуществляться дифференцированное применение мер налогового администрирования", – отметили в КГД.
Критерии степени рисков являются конфиденциальной информацией. Тем не менее, есть критерии, которые не подпадают под это понятие:
- налоговая нагрузка;
- среднемесячная заработная плата на одного работника;
- отражаемые в налоговой отчётности суммы расходов и доходов;
- сделки с налогоплательщиками, имеющими взаиморасчёты с лицами, снятыми с регистрационного учёта по налогу на добавленную стоимость, в том числе ликвидированными, бездействующими, банкротами;
- отражение в налоговой отчётности убытков на протяжении нескольких налоговых периодов;
- многократное внесение изменений и дополнений в ранее представленную налоговую отчётность;
- нарушения, выявленные по результатам камерального контроля;
- неоднократное приближение к предельному значению установленных Налоговым кодексом показателей, предоставляющих право применять специальные налоговые режимы;
- участие в налоговом мониторинге;
- применение налогоплательщиком контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных;
- выписка счетов-фактур в электронном виде;
- использование налогоплательщиком стандартного файла проверки;
- применение контрольного счёта по налогу на добавленную стоимость.
Принадлежность налогоплательщика к какой-либо категории риска будет определяться дважды в год. С 1 января 2019 года налогоплательщики смогут получать эту информацию в web-приложении "Кабинет налогоплательщика", с 1 июля 2019 года эта информация будет доступна на сайте КГД МФ РК.
Вместе с информацией о степени риска в web-приложение "Кабинет налогоплательщика" будут поступать расчёты критериев, которые не являются конфиденциальной информацией.
5 октября 2018 года в КГД рассказали о том, что с 2019 года будет внедрён новый вид мониторинга налогоплательщиков.
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