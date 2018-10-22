Более 20 земельных исков к предпринимателям отозвали акиматы в Костанайской области

Об этом сегодня, 22 октября, на брифинге сообщил председатель Специализированного межрайонного экономического суда Костанайской области Ерканат ЖУМАТАЕВ. Речь идет о расторжении с бизнесом договоров аренды земли, заключенных вне механизма аукционов.

По данным Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК, который по поручению органов прокуратуры проводил в прошлом году проверки законности наделения предпринимателей правами аренды и собственности на землю, в Костанайской области более 340 участков подпадают под категорию спорных. При этом предприниматели от таких участков добровольно не отказываются.

Акиматы, исполняя предписания комитета, должны расторгать договоры через суд. Пока таких дел было два, касались земель в Костанайском районе и Костанае. Одно истец выиграл в апелляции, другое - в СМЭС.

- Но на данный момент большую часть исков истцы в лице исполнительной власти отозвали, - сообщил председатель экономического суда Ерканат Жуматаев. - Акиматы решили более тщательно подготовиться к судебным процессам, собрать доказательства.

По словам председателя СМЭС, из 40 поступивших ранее исков около 25 пока отозваны.