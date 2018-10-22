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Незарегистрированные номера казахстанцев отключат c 1 января
Почему-то Теле2 не чешется с регистрацией, Билайн уже давно присылал смс-ку как пройти регистрацию.
22.10.18 17:47
Dron
Узункольскому акимату закон не писан?
Прохожий_С: И вроде если глаза не подводят одна машина припарковано против движения. Ну может у Вас так можно,я не сведом в этом. Источник:www.ng.kz У них это у кого? В Узунколе? Или в...
22.10.18 17:40
Dron
Узункольскому акимату закон не писан?
Прохожий_С: Вот скажите пожалуйста, а другие машины которые так же стоят вдоль дороги, почему сразу тоже не запечатлили? Здесь согласен.
22.10.18 17:38
211
Узункольскому акимату закон не писан?
Прохожий_С: Вот скажите пожалуйста, а другие машины которые так же стоят вдоль дороги, почему сразу тоже не запечатлили? И Источник:www.ng.kz Вполне резонный вопрос скажу..
22.10.18 17:23
Азамат Лисов
Узункольскому акимату закон не писан?
Областные СМИ пригласите автора в Костанай дайте машину с оператором и он Вам ( и нам и им) за день заснимет кучу фактов от которых будут краснеть "большие пацаны". Я такую наглость вижу...
22.10.18 17:20
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Более 20 земельных исков к предпринимателям отозвали акиматы в Костанайской области

Галина КАТКОВА

22 октября 2018, 17:33 |  Государство

Об этом сегодня, 22 октября, на брифинге сообщил председатель Специализированного межрайонного экономического суда Костанайской области Ерканат ЖУМАТАЕВ. Речь идет о расторжении с бизнесом договоров аренды земли, заключенных вне механизма аукционов.

По данным Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК, который по поручению органов прокуратуры проводил в прошлом году проверки законности наделения предпринимателей правами аренды и собственности на землю, в Костанайской области более 340 участков подпадают под категорию спорных. При этом предприниматели от таких участков добровольно не отказываются.

Акиматы, исполняя предписания комитета, должны расторгать договоры через суд. Пока таких дел было два, касались земель в Костанайском районе и Костанае. Одно истец выиграл в апелляции, другое - в СМЭС.

- Но на данный момент большую часть исков истцы в лице исполнительной власти отозвали, - сообщил председатель экономического суда Ерканат Жуматаев. - Акиматы решили более тщательно подготовиться к судебным процессам, собрать доказательства.

По словам председателя СМЭС, из 40 поступивших ранее исков около 25 пока отозваны.
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