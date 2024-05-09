В парк Победы кто-то приводит внуков для наглядного урока, кто-то - вспомнить дедов и прадедов, а кто-то - проверить памятники на историческую достоверность. Что говорили о Дне Победы люди разных возрастов 9 мая на церемонии возложения цветов к мемориалу погибшим в годы Великой Отечественной войны - в репортаже "НГ".

Ученик школы № 5 им. Бауыржана Момышулы Глеб Турбабин выразил благодарность ветеранам от лица тех, кому они подарили возможность жить в мире без войны.

Шествия через город в этот раз не было, но очередь к мемориалу начиналась за десятки метров от главного входа в парк. Люди несли портреты своих отцов и дедов, которые участвовали в войне, флаги Казахстана и Советского Союза. Нужно отметить порядок и отсутствие конфликтов в таком большом скоплении людей.

Пожалуй, самой масштабной иллюстрацией был транспарант «Фашизм не пройдёт!», привлёкший внимание многих пришедших в парк Победы.

Первыми цветы к памятнику Неизвестному солдату возложили ветераны военных действий в Афганистане. Следом за ними - военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, затем депутаты городского и областного маслихатов и представители партий. После этого к мемориалу постепенно пропускали и горожан.

Офицер запаса, ветеран пограничных войск Казбек ГАЛИЕВ привёл внука, «чтобы он понял, что значит слово «мир».

Офицер запаса и ветеран пограничных войск Казбек Галиев привёл к мемориалу внука

- Каждый год я привожу сюда своего внука, рассказываю ему про его прадедушку, - поделился он с "НГ". - Хочу пожелать всему Казахстану и всему человечеству, чтобы не было на Земле такой страшной войны. Я живу ради детей и внуков, хочу передать им всё лучшее, что есть в нас. Хочется передать им память о минувших днях и чтобы они жили под мирным небом.

- Насколько важно приводить детей и внуков к мемориалу, если можно рассказать о прошлом дома?

- Мы и дома рассказываем. Но когда приводишь их к памятнику, они понимают, сколько людей защищало нашу Родину, какие это были люди, сколько их погибло.

Ветеран погранвойск вместе с сослуживцами занимаются патриотическим воспитанием - каждый год при поддержке Совета ветеранов РК проводят турниры по мини-футболу памяти война-интернационалиста Каирбека Муканова, погибшего в Афганистане. Многие из организаторов воевали вместе с Мукановым, а Казбек Галиев - его двоюродный брат.

- Он добровольцем пошёл на войну, был пулемётчиком, погиб героически, - вспоминает Галиев двоюродного брата. - Каирбек был маленького роста, но очень храбрый.

Провели уже 11 турниров, следующий пройдёт 18 мая в селе Боровское Мендыкаринского района. В соревнованиях участвуют ученики старших классов и студенты колледжей.

Проректор КСТУ Нуркен Байкадамов пришёл возложить цветы к мемориалу вместе со всем коллективом университета

Многие находили себя на экранах трансляции церемонии и махали всем присутствующим

Отец Сергея СУХОВЕРКОВА Егор прошёл всю войну. Из 40 призванных в его часть домой вернулись только двое.

- Они все называли друг друга братьями. Вспоминать войну отец не очень любил. Очень тяжело её вспоминать, - говорит сын ветерана. И обращается к молодёжи с наставлением: - Больше думайте о родственниках, старшем поколении - чем они живут, какие у них понятия, какие у них потребности. И почаще задавайтесь вопросом: «Что я такое могу сделать маленькое в жизни, чтобы всем было хорошо? Маленькое, но полезное для всех».

Сын и сноха Сергея Суховеркова - тоже военные.

- Ты же тоже станешь военной, да? - шутит он, обращаясь к внучке.

Сын и сноха Сергея Суховеркова (справа) - тоже военные

В словах молодых костанайцев слышится акцент на разнохарактерности Дня Победы - праздника радости за мир и скорби от семейной трагедии.

- День Победы для меня - это праздник со слезами на глазах, потому что мой прадед и прапрадед воевали, - говорит студент 2 курса кафедры филологии Костанайского филиала ЧелГУ Денис ТЕСЛЕНКО. - Вспоминаем их не только 9 мая, но стараемся почтить их память на всех праздниках. Молодёжи я рекомендовал бы приходить к мемориалам, потому что такие события забывать нельзя, чтобы они не повторялись. К сожалению, наверное, напряжённые события в мире происходят из-за того, что многие просто забывают о том, какие людские потери были в прошлом.

Студент Костанайского филиала ЧелГУ Денис Тесленко проверяет наличие на мемориале фамилии своего прапрадеда П. Б. Шендрика

В парке Победы Денис не только чтит память, но и бдит честное имя прапрадеда - буквально. Одна буква фамилии героя, к сожалению, не та: правильно не Шендрин, а Шендрик.

- Я прихожу к мемориалу каждый год, потому что на нём есть фамилия моего прапрадеда. Я прихожу, во-первых, чтобы убедиться, что он всё ещё на мемориале, потому что бывают реконструкции и многие фамилии уходят безвозвратно. Это моя небольшая миссия. Ну и во-вторых, чтобы возложить цветы и почтить память прапрадеда.

- Так ли важно посещать мемориал?

- Приходить можно не только 9 мая. Я очень часто сюда прихожу. Просто пешая прогулка, но она очень памятная для меня. Да, можно чтить память и дома в кругу семьи, но если вы придёте и положите цветы, от вас не убудет. Вы покажете своим действием, что вы помните. Возможно, кто-то последует вашему примеру и на следующий год тоже придёт возложить цветы.

Студентка КСТУ Дайана Каримова вспомнила в День Победы о сборе помощи пострадавшим от паводка

- Для меня это больше траурный день, когда мы вспоминаем наших предков, которые отдали всё, чтобы мы жили в мире, - делится студентка КСТУ Дайана КАРИМОВА. - С другой стороны, я очень рада, потому что День Победы - символ того, что мы все смогли прийти к чему-то единому. К тому, что война - это плохо. Это то, чего всеми силами нужно не допустить. Это единение очень важно, потому что, как показал паводок в Костанае, без сплочения ничего невозможно, а благодаря сплочению делается много по-настоящему великих дел.

Дайана вспомнила о паводке не просто так: великое дело, о котором она говорит, - это сбор помощи пострадавшим от подтоплений в южных районах области, организованный волонтёрским движением «Қолжан», членом которого является Дайана. Пример благородного единения.

Оксана Разинская пришла почтить память прадеда своей снохи

- На 9 мая парк Победы становится местом силы. Силы и осознания зыбкости жизни. Здесь лежат люди, которые погибли, когда им было по 50-60 лет, - говорит Оксана РАЗИНСКАЯ.

Прадед её снохи Лунёв Иван Григорьевич есть на мемориале.

Цветы возлагали не только к памятнику Неизвестному солдату, но к на бюстам героев

Во время шествия к памятнику Неизвестному солдату размещение бюстов казахстанцев-героев кажется особенно логичным. Путь к мемориалу лежит через главную аллею парка, вдоль неё с двух сторон и разместились бюсты.

И когда шагает так много людей, кажется, что герои прошлого с гордостью наблюдают за идущими.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА