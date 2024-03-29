Объединения гражданского общества разных масштабов - от студентов и педагогов до Ассамблеи народа Казахстана и правящей партии - оперативно организовали сбор одежды, денег и продуктов для пострадавших от паводков. Есть опция безналичного пожертвования. Куда относить вещи, которые уже не по размеру, и как можно помочь онлайн, читайте в материале «НГ».

1. КСТУ

В Костанайский социально-технический университет вы можете принести продукты, одежду и предметы первой необходимости для пострадавших от наводнений.

Члены волонтёрского движения «Қолжан» при КСТУ собирают одежду и продукты для пострадавших от наводнений

Адрес: ул. Кобыланды батыра, 27, первый этаж, 103 кабинет. Волонтёры ждут вас на входе.

Реквизиты Kaspi: 87471324401 (Дастан).





Члены волонтёрского движения «Қолжан» при университете быстро откликнулись на нужды пострадавших. С утра они принимают от неравнодушных продукты и одежду. Студенты уже собрали больше десяти пятилитровых бутылок подсолнечного масла, много пакетов муки, макарон и круп, а также несколько мешков с одеждой. Всё собранное университет отправит в южные районы Костанайской области.

Проректор по воспитательной работе и связям с общественностью КСТУ Нуркен Байкадамов вместе с членами волонтёрского движения «Қолжан»

- Задействованы не только студенты, но и преподавательские составы КСТУ и КСТК. - рассказал «НГ» проректор по воспитательной работе и связям с общественностью КСТУ Нуркен БАЙКАДАМОВ. - Весь микрорайон КСК охватываем. Люди приносят постельное бельё, предметы гигиены. Университет выделяет грузовой КамАЗ, на нём мы повезём в районы собранную помощь.

- Мы открыли сбор, чтобы люди могли как-то выразить свою поддержку и помочь нуждающимся. Хочется поблагодарить неравнодушных людей, которые не остались в стороне, - делится студентка 3 курса иностранной филологии Даяна КАРИМОВА.

Пункт приёма помощи будет работать все выходные с 9:00 до 18:00. Провизию отправят пострадавшим ориентировочно в понедельник, но при необходимости сбор будет продлён до четверга.

2. Дом дружбы

Этнокультурные объединения Ассамблеи народа Казахстана Костанайской области тоже собирают продукты и одежду - для Амангельдинского района, особо сильно пострадавшего от паводков. Гуманитарную помощь принимают с 9:00 до 18:30.

Дом дружбы загружает машины лопатами, мешками для защиты домов от воды и насосами для её откачки

Адрес: Дом дружбы, ул. Алтынсарина, 115.

- Активисты общин и сотрудники КГУ «Қоғамдық келісім» в кратчайшие сроки организовали денежный сбор и приобрели для волонтеров 1000 мешков, 500 пар перчаток, лопаты и черенки к ним на сумму более 110 тыс. тенге, - сообщает пресс-секретарь областного Дома дружбы Дарья ЩЕРБАКОВА. - Инструментарий в тот же день был отправлен в Амангельдинский район. 29 марта был отправлен еще один гуманитарный груз с продуктами питания, лопатами, перчатками. На данный момент борющимся со стихией необходимы резиновые сапоги, фонарики, свечи, так как в районах нет электричества. В борьбе с талой водой вместе с волонтерами области принимают участие и добровольцы от Ассамблеи народа Казахстана. Ребята раздают привезенные перчатки, инструменты, организовывают питание, помогают очищать дома от снега, формировать ограждения из мешков с песком.

Куда пойдёт помощь:

С едой и одеждой понятно. Но на что пойдут закупленные мешки и лопаты? По словам пресс-секретаря Дома дружбы, мешки наполнят песком и землёй и поставят под стены домов. Когда вода к ним приблизится, мешки с песком задержат её и не пустят внутрь. Насосы нужны для откачки воды.

3. Поисково-спасательный отряд «РЕГИОН-10»

Адреса: ул. Джамбула, 38 "А" (социальный магазин), ул. Парковая, 14 "А" (отдел добра отряда), пр. Абая, 1 "Б" (машина рядом с супермаркетом «Астыкжан»).

Они спасают нас круглый год, они же пришли на помощь в пору весенних паводков. Молодежное ОО «Добровольный поисково-спасательный отряд "РЕГИОН-10"» принимает одежду по сезону любых размеров, постельные принадлежности и бытовую химию для пострадавших от наводнений в области круглосуточно. Также завтра примерно с 10 утра возле супермаркета «Астыкжан».

4. Областной филиал партии AMANAT

Областной филиал партии AMANAT заполняет грузовик провизией

Партия власти тоже не осталась в стороне. За один день в областном филиале AMANAT'а собрали 10 тонн гуманитарной помощи: еду, одеяла, новую одежду. Об этом «НГ» сообщила заведующая пресс-службой областного филиала партии Асель Галимова. По её словам, сбор помощи окончен, и вечером грузовик с провизией отправится в Аркалык. Однако при необходимости AMANAT в Костанае снова организует приём гуманитарной помощи.

Стать спасителем и помочь пострадавшим от наводнений можете и вы. Даже небольшая помощь принесет огромное благо - объединённая в один большой грузовик с провизией.