Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы, передает Tengrinews.kz.

Архивное фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

"Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с Днем Великой Победы! 9 мая мы склоняем головы перед памятью о тех, кто не вернулся с полей сражений, пожертвовав жизнью во имя мира и спокойствия на нашей земле. Отдаем дань уважения и благодарности ветеранам – фронтовикам и труженикам тыла.

Казахстан внес огромный вклад в общую Победу, торжество справедливости и свободы на Земле. Ратные и трудовые подвиги наших соотечественников в годы Второй мировой войны служат примером невероятного мужества и истинного патриотизма для подрастающего поколения.

Мы всегда будем помнить и чтить сыновей и дочерей нашего народа, благодаря самоотверженности и доблести которых сегодня мы можем жить, работать и воспитывать детей, строить и воплощать планы на будущее.

Низкий поклон нашим ветеранам! Здоровья и благополучия всем согражданам!

Пусть этот великий День напоминает каждому из нас, как важно беречь и укреплять мир!

С Днем Победы!" - сказал глава государства.

Сейчас в Казахстане проживают 174 участника Великой Отечественной войны. Годом ранее в стране насчитывалось 222 фронтовика.

Средний размер праздничных выплат участникам войны в этом году составил 1,5 миллиона тенге, выше среднего размера - в Актюбинской (2,1 миллиона тенге), Карагандинской (2 миллиона тенге), Павлодарской (2 миллиона тенге), областях и в городах Астана и Алматы (2 миллиона тенге).

Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал свою жизнь за Победу – они погибли в бою, скончались от ран и болезней и пропали без вести. Из плена не вернулись 630 тысяч человек.

Казахстан в годы Великой Отечественной войны являлся частью СССР в статусе союзной республики (Казахская ССР). К моменту начала войны в Красной армии служило около 178 тысяч человек из нашей страны. В дополнение к ним были призваны 1 миллион 200 тысяч казахстанцев.