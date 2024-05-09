Выручка от платных дорог увеличится. Так как установят средний скоростной режим, за превышение которого будут штрафовать, передает корреспондент inbusiness.kz.

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Такие нормы предусмотрены проектом основного закона "О внесении изменений и дополнений в закон "О дорожном движении" по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности", и сопутствующего документа "О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности".

Мажилис эти документы одобрил. Однако некоторые вопросы остались открытыми. К примеру, депутат Ерлан Саиров, несмотря на бурную поддержку указанных законодательных поправок, не скрывает своей обеспокоенности.

"По объему штрафов Казахстан стоит на первом месте среди стран СНГ. К примеру, штраф в России – от 3 тыс. тенге, в Беларуси – от 5 тыс. тенге, в Казахстане – от 17 тыс. тенге. Это не профилактика, а финансовые репрессии против наших граждан. В сегодняшней сложной ситуации в Казахстане, в чрезвычайной ситуации, эти штрафы чрезмерны. Штраф надо бы уменьшить", - сказал Саиров.

Однако заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха сообщил, что штраф не уменьшится, а, наоборот, в рамках разработанных законопроектов сумма штрафа возрастет.

"Штрафы постоянно вызывают споры в обществе. Но они не уменьшатся. К сожалению, несмотря на все принятые меры, в прошлом году количество дорожно-транспортных происшествий в республике увеличилось. В первом квартале этого года количество ДТП сразу выросло на 70%. То есть, принимаемые нами меры не способны стабилизировать ситуацию. В рассматриваемых законопроектах сумма взысканий будет только увеличиваться, даже если они будут целевыми. Тем, кто грубо, демонстративно нарушает правила дорожного движения, сильно превышает скорость, штрафы будут повышены", - сказал Игорь Лепеха.

Эти меры могут не сработать, в результате ситуация не стабилизуется. Может, стоит искать другие эффективные меры, чтобы не допустить повышения социальной напряженности?

По мнению мажилисмена Ерлана Саирова, люди, уставшие от природных катаклизмов, дороговизны и прочих не радужных событий, вряд ли будут рады новости о том, что поднимут штрафы за авто.

Но депутаты, похоже, забыли, что решение о штрафах утверждает не министерство внутренних дел, а парламент, принимая закон. Мажилисмен Павел Казанцев, несмотря на поддержку законодательных поправок, инициированных самими депутатами, также обратил внимание на одну проблему, которая может не понравиться населению.

"Законом в Казахстане вводится понятие "средняя скорость". Это будет способ фиксации фактов нарушения скоростного режима на дорогах республиканского значения, автобанах. Схема следующая: скорость каждого автомобиля, идущего по трассе, фиксируется на двух участках пути. На основании этого рассчитывается, за сколько времени автомобиль преодолел это расстояние. Если ехал быстро, то значит, машина превысила скорость на дороге, соответственно, штраф. Таким образом, вводится новый состав нарушений", ‒ сказал он.

Для фиксации скорости машин на каждом участке придется устанавливать так называемые "арки". Во сколько они обойдутся бюджету, никто из мажилисменов определить не смог. Представители правительства никакой конкретики по теме не внесли. К слову, если система будет неисправна, возможно что многие владельцы авто несправедливо будут оштрафованы.

Между тем один из авторов новых законопроектов, депутат Екатерина Смышляева заявила, штраф будет наложен в рамках действующих составов скоростного режима. Только введут новое понятие.

"Коллеги, не достаточно ли существующих мер контроля скорости? Согласно законопроекту, средняя скорость будет фиксироваться в основном на республиканских трассах. Но на автобанах соответствующие арки расположены слишком редко. Автомобили, приближаясь к ним, снижают скорость в среднем на 30%. В результате арки не регистрируют факты превышения скорости. Между арками водители, наоборот, едут на высокой скорости. Патрульный экипаж, увидев на встречной полосе машину, едущую на высокой скорости, не успевает остановить нарушителя", – сказала Смышляева.

Она отметила, что с помощью арок и цифровизации дорожного движения можно устранить "человеческий фактор" на дороге, факты взяточничества сотрудников правоохранительных органов. Однако замминистра внутренних дел с этим не согласился.

"Мы не планируем исключать традиционные формы контроля на дорогах. На трассах остаются все наши автопатрули. Они так же будут заниматься фиксацией скорости. У нас, например, только одна республиканская дорога протяженностью более 25 тысяч километров. Загородные трассы обслуживают более 2,5 тыс. сотрудников полиции. Они работают в три смены. Каждому автопатрулю принадлежит участок от 50 до 100 километров. А эти арки будут просто дополнительным способом фиксации скорости", - сказал Игорь Лепеха.

По его словам, автопатрули оснащены такими средствами фиксации, как " Кибер-шериф"," Ekin Patrol G2", которые автоматически регистрируют скорость проезжающих транспортных средств.

Также на существующих арках установлено более 40 скоростемеров. Представитель министерства внутренних дел поддержал новость о введении "средней скорости".

"Говорят, зачем он нужен. Дороги в Казахстане длинные. Мы, например, стояли на трассе Астана-Боровое и наблюдали 14 дней. В результате выяснили: водители, приближаясь к арке, резко снижают скорость, после прохождения - резко увеличивают. Всего за две недели мы выявили 3 800 таких фактов. Из них в 500 случаях водители ехали со скоростью 170-180 километров в час, еще в 62 случаях – 190 километров, в 11 случаях – 200 километров в час. Если будет учитываться средняя скорость проезда участка дороги, и водители будут знать об этом, они не станут мчаться со скоростью 200 километров в час", – уверен Игорь Лепеха.

По словам вице-министра транспорта РК Сатжана Аблалиева, количество платных дорог, на которых установят арки, будут только расти.

"На сегодня в Казахстане имеется 17 платных автомобильных дорог. Общей протяженностью свыше 3 200 километров. На них установлены 94 арок наблюдения. Они могут рассчитать среднюю скорость автомобилей. Поэтому на существующих платных дорогах не требуется дополнительных средств из бюджета для установки оборудования для измерения и расчета средней скорости. Но на других дорогах планируется ввести платную систему. В ближайшее время на них будет установлено около 100 арок, контролирующих среднюю скорость", – сказал вице-министр транспорта.

Депутат Самат Мусабаев отмечает, что это может привести к заторам на трассах.

"Готовы ли наши дороги к расчету средней скорости? Например, из-за пробок на трассах по выходным все шлагбаумы открываются. Там тысячи машин останавливаются. Для ускоренного пропуска машин, открывают дороги, никакие деньги водители не платят. Если запретят, то будет большая пробка. К примеру, автобан Астана-Боровое трехполосный, далее до Кокшетау дорога двухполосная. Я думаю, что мы поторопились с расчетом средней скорости", - сказал мажилисмен.

Замминистра внутренних дел Игорь Лепеха отметил, что новый механизм, дабы избежать недовольства казахстанцев, будет внедрен постепенно, сначала на нескольких участках. И только после, когда население привыкнет, систему внедрят на всех остальных республиканских трассах.

Во сколько это нововведение обойдется пока неизвестно.