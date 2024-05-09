Состоялись четвертьфинальные матчи розыгрыша Кубка Казахстана по футболу - второго по значимости турнира в республике. На этой стадии судьба путевок в полуфинал определялась по результатам одной игры.

Удар по воротам «Астаны» наносит Роман Асранкулов / Скриншот трансляции

Соперником «Тобола» в четвертьфинале была «Астана», матч с которой в рамках чемпионата страны, проходивший в Алматы, завершился вничью 2:2. Кубковый поединок прошел в Костанае в манеже «Тобыл Арена».

В стартовом составе «Тобола» на поле вышли вратарь Стас Покатилов, защитники Роман Асранкулов, Пап-Альюн Ндиайе, Иван Миладинович и Еркин Тапалов, полузащитники Игор Иванович, Эдедем Эссьен, Ахмед Эдь-Мессауди, Альберт Габараев и Жаслан Жумашев, а также нападающий Ислам Чесноков.

Команды очень активно начали встречу, а первый удар по воротам соперника нанесли хозяева. На второй минуте Ндиайе сделал передачу на левый край Асранкулову, который в борьбе с Маратом Быстровым при входе в штрафную площадь отдал мяч в центр Жумашеву, а тот пробил по воротам. И мяч рикошетом от спины Ивановича пролетел над перекладиной. Через две минуты после атаки «Тобола» по правому флангу Тапалов сделал навесную подачу в штрафную площадь, откуда Жумашев нанес удар головой в левый угол ворот, но отскочивший от газона мяч поймал голкипер гостей Мухаммеджан Сейсен.

Хозяева первыми заработали и угловой удар после того, как на 10-й минуте Талгат Кусяпов выбил мяч с ноги входившего в штрафную площадь Тапалова за лицевую линию. После подачи Ивановича от правого углового флага Асранкулов в падении с линии вратарской площадки пробил головой в левый нижний угол ворот, но голкипер сумел парировать этот удар. Однако еще до удара арбитр встречи Булат Сариев из Уральска определил нарушение правил со стороны Габараева.

Первый же угловой удар у ворот «Тобола» состоялся на 18-й минуте, когда Асранкулов, разряжая обстановку в своей штрафной площади, выбил мяч за лицевую линию после подачи с левого края полузащитника «Астаны» Эльхана Астанова. После подачи Тимура Досмагамбетова Ндиайе заблокировал удар полузащитника гостей Станислава Басманова в ближний угол ворот, после чего мяч вновь ушел за лицевую линию. А при розыгрыше второго углового удара хорошо сыграл Покатилов, поймавший мяч.

На 20-й минуте Жумашев перехватил передачу соперников слева на центральной линии, отдал мяч вперед Эль-Мессауди, а марокканский полузащитник «Тобола» отправил его низом на левый свободный край штрафной площади на ход Ивановичу. Сербский полузащитник догнал мяч, подстроился под него и в касание перед преследовавшим его Кусяповым сделал поперечную передачу Чеснокову, который опередил Досмагамбетова и в падении также в касание перевел мяч с линии вратарской площадки в правый нижний угол ворот - 1:0.

Победный гол забивает Ислам Чесноков / Скриншот трансляции

Через две минуты Эль-Мессауди перед штрафной площадью соперника перебросил мяч через двух игроков «Астаны» на ход Ивановичу, который при входе в штрафную площадь красиво пробил с лету с разворота в левый угол ворот, но мяч пролетел рядом со штангой. Не прошло и минуты, как Эль-Мессауди из центрального круга сделал передачу открывшемуся впереди Жумашеву, но у того в штрафной площади подоспевший Кусяпов выбил мяч буквально с ноги во время удара по воротам.

Опасный момент возник у ворот «Тобола» на 25-й минуте, Покатилов был вынужден выйти за пределы штрафной площади после навесной подачи с левого края половины поля соперника, чтобы опередить нападающего гостей Рамазана Каримова. Голкипер отдал мяч ногой Миладиновичу, который выбил его подальше от ворот. Однако мяч подхватил Басманов, прошел с ним вперед и, не входя в штрафную площадь, пробил в левый угол ворот. Но Ндиайе подставил ногу, а отскочивший от нее мяч выбил из штрафной площади Асранкулов. После ответной атаки по правому краю Иванович сделал передачу низом в штрафную площадь Эль-Мессауди, который пяткой перевел мяч в центр Жумашеву. Но того опередил белорусский полузащитник гостей Макс Эбонг, отправивший мяч голкиперу, который выбил его за пределы своих владений. Вскоре «Тобол» заработал штрафной удар на правом фланге за снос Габараева, но с подачей Ивановича от правой боковой линии на дальнюю штангу защитники гостей справились.

Следующего опасного момента у каких-либо ворот зрителям пришлось ждать почти десять минут, когда после атаки хозяев по правому краю Чесноков сделал передачу низом между защитниками в штрафную площадь Тапалову, который пробил с острого угла в ближний угол ворот, но надежно в этом эпизоде сыграл Сейсен.

Насыщенными на события получилось компенсированное к первому тайму время, на первой минуте которого столичный клуб заработал штрафной удар на левом краю атаки. После подачи Домагамбетова в центр штрафной площади Каримов перевел мяч головой на правый край вратарской площадки, откуда Басманов пробил низом в падении в дальний угол ворот, но мяч пролетел рядом со штангой. Затем Эль-Мессауди пасом от центральной линии отправил вперед по левому краю Жумашева, который от угла штрафной площади сделал передачу низом в центр к вратарской площадке на Ивановича, но ее прервал Кусяпов. Однако мяч вновь оказался у Жумашева, после повторной подачи которого в центр его грудью отбил литовский защитник «Астаны» Кипрас Казуколовас. А на последних добавленных секундах мяч после прострела справа французского полузащитника столичного клуба Фабиена Уреги оказался на левом краю штрафной площади у Досмагамбетова, после удара которого и рикошетов от Миладиновича и Эссьена его поймал Покатилов.

На второй минуте второго тайма гости заработали угловой удар на правом краю атаки, при розыгрыше которого Казуколовас головой переправил мяч головой в ворота, но Покатилов был на месте. А на 51-й минуте Эль-Мессауди, приняв мяч у центральной линии, прошел с ним по левому краю до штрафной площади и с ее дуги сильно пробил по воротам «Астаны», но мяч пролетел рядом с правой стойкой ворот. Активно начавшие вторую половину гости на 54-й минуте заработали опасный штрафной удар в полуметре от штрафной площади «Тобола», но Досмагамбетов пробил со стандарта над левой крестовиной ворот. Через три минуты не менее опасным получился и розыгрыш углового улара у ворот «Тобола». После подачи справа Покатилов покинул ворота и буквально с головы Басманова выбил мяч, но тот оказался в ногах у Астанова, пробившего с лету с дуги штрафной площади в левый нижний угол ворот. Но вратаря в этом эпизоде подстраховал Эссьен, отбивший мяч.

Хозяевам удалось отодвинуть игру от своих ворот, а на 59-й минуте Эль-Мессауди мощно пробил с дуги штрафной площади в левый нижний угол ворот, но Сейсен в падении поймал мяч. На исходе часа игры Быстров с правого края попытался перекинуть вратаря навесным ударом, но Покатилов легко поймал мяч под перекладиной.

А на 61-й минуте в составе «Тобола» произошла первая замена, и вместо Жумашева на поле вышел Годберг Купер. Через две минуты хозяева заработали два подряд угловых удара на разных флангах, а еще через три минуты после хорошей скидки Купера по воротам с дуги штрафной площади пробил Тапалов, но не попал в створ. На 67-й минуте Ивановича заменил на поле Евгений Шахов. Очень опасно у ворот гостей стало на 75-й минуте после подачи в штрафную площадь справа Габараева. Вышедший на замену у гостей Алекса Аманович головой выбил мяч, но его ударом «ножницами» вернул к воротам Шахов, затем защитники помешали пробить по воротам Чеснокову и Куперу, откинувшему после этого мяч Эль-Мессауди, а тот нанес удар по воротам уже из-за пределов штрафной площади, но Сейсен справился с этим ударом.

На 82-й минуте Эль-Мессауди сменил Руслан Валиуллин. А через две минуты очень опасно стало у ворот «Астаны». Чесноков забрал мяч на правом фланге у Досмагамбетова и от углового флага сделал подачу во вратарскую площадку на Купера. Попытавшиеся прервать ее Сейсен и Аманович помешали друг другу, в результате вратарь выронил мяч из рук, а северомакедонский защитник отбил его прямо на Тапалова, который вновь вернул его Чеснокову. Костанайский нападающий на этот раз не стал подавать, а после борьбы за мяч с Астановым сместился к центру и с линии штрафной площади пробил в ближний угол. Сейсен в падении отбил мяч в район 11-метровой отметки, откуда Валиуллин с ходу нанес удар по воротам с отскоком от газона, но мяч буквально чиркнул по правой стойке ворот.

Вратарь «Астаны» Мухаммеджан Сейсен отражает удар Ислама Чеснокова / Скриншот трансляции

Через две минуты гости заработали штрафной удар в полутора метрах от правого угла штрафной площади «Тобола», но Досмагамбетов пробил со стандарта и выше «стенки», и выше ворот.

Воспользовавшись атакой гостей, Тапалов со своей половины поля сделал передачу к штрафной площади соперника на ход Куперу, но итальянского нападающего опередил Аманович и успел скинуть мяч головой своему голкиперу.

В последние минуты встречи и в добавленное время «Астана» больше владела мячом, да и в целом в матче она владела им почти 60 %, но «Тобол» хорошо оборонялся и довел встречу до победы, заработав путевку в полуфинал.

Ислам Чесноков признан лучшим игроком матча / Фото instagram.com/fctobol

Главный тренер «Тобола» Милич ЧУРЧИЧ после матча поздравил соперника с хорошей игрой:

- Также хочу поздравить и поблагодарить наших болельщиков, которые помогли нам в этой игре. Спасибо им огромное! Надеемся, что эта игра - шаг вперед. У нас бывает, что не забиваем второй гол. Так было и сегодня. Не знаю, почему. Может, это психология футболистов, но мы разговариваем, качество игры есть. Конечно, может быть еще лучше, но, к сожалению, не забиваем. Должны были решать эту игру раньше. Потом у соперника были хорошие моменты. В целом была хорошая интересная игра, много эмоций, как и в прошлой игре с «Астаной» было много моментов. Спасибо моим футболистам, они показали огромное желание. Да, кто-то еще не адаптировался на искусственном поле, есть и повреждения. Много проблем, но мы терпим и стараемся.

Соперником «Тобола» в полуфинале стал «Атырау», переигравший на своем поле «Кайрат» - 3:1. Вторую полуфинальную пару составили «Актобе», одержавший гостевую победу над «Ордабасы» в дополнительное время (0:0, д.вр. 2:1), и «Елимай», на последних минутах вырвавший победу у «Кызылжара» (1:0). Матчи на этой стадии пройдут 29 мая и 19 июня.

А следующий матч в рамках 8-го тура чемпионата «Тобол» проведет 12 мая в Шымкенте против «Ордабасы».