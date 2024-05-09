Начался он 15 апреля. С тех пор, как отчитался на областном совещании 6 мая аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ, из города вывезли около 13 тыс. т мусора, в том числе с территории садоводческих обществ - почти 8 тыс. т. И работы вовсю продолжаются.

Сами дачники с горами всего, что натащил на участки паводок, справиться не могут, активно помогают волонтеры, военнослужащие, учащиеся академии МВД.

Практически как свалка выглядит спуск в лог Абильсай /Фото Галины КАТКОВОЙ

- Будем наводить порядок и на окраинах Костаная, - заверил аким, - запланировали вывезти 27,5 тыс. кубометров мусора с несанкционированных свалок. Заложили на это в бюджете 100,4 млн тенге. Сумма на 35% больше прошлогодней.

Продолжится очистка трех костанайских логов. Фронт работ - 10,3 км. Предусмотрено на это в бюджете 77 млн тенге, что на 32% превышает сумму прошлого года. Сейчас лога по большей части завалены мусором и изрядно заросли.