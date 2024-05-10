Простым вливанием средств в компанию, которая должна вывозить из жилого сектора твердые бытовые отходы, проблему не решить. Опыт ТОО «Тазалык-2012» доказывал это неоднократно.

Привычное состояние мусорных площадок в Костанае, эта - не худшая

Предприятие, имея статус ТОО, находится в доверительном управлении. Оно должно выполнять львиную долю работы в Костанае. Конкуренция в этом секторе мизерная. Когда ситуация становится просто экстремальной, как было в этом году после буранов, акимат города своей властью привлекает на помощь подрядные организации, которые имеют договоры в сфере благоустройства.

- Мы специально дали средства «Тазалыку», чтобы он купил технику и контейнеры и лучше работал. Все это приобретено. Но вопрос так и не решается, - отметил 6 мая на совещании аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ. - Я перед совещанием проехал и посмотрел. Огромные кучи мусора, переполненные контейнеры в большинстве дворов. Почему не штрафуете компанию? Мы говорили: дадим тебе деньги, если не хватает, но обеспечь чистоту. На таких условиях давали. Деньги взял. Теперь штрафуйте его, так как не выполняет обязательства.

Аким города Марат ЖУНДУБАЕВ пояснил, что деньги использованы по назначению. Компания приобрела 3 единицы спецтехники и 500 евроконтейнеров. Город планирует летом произвести капитальный ремонт с установкой ограждения 47 контейнерных площадок, которых во дворах всего 550.

- Справедливости ради надо сказать, что зачастую контейнеры заполняются не бытовыми отходами, а строительным мусором, техникой, юридические лица свои отходы туда скидывают или рядом бросают, - прокомментировал аким Костаная, - полиция направила 48 предупреждений. Будем разбираться... Да, ТОО не успевает, к тому же платят ему не все жители, проблема с договорами остается.

Аким области обратил внимание и на то, что не решается проблема с негабаритным мусором, который тоже горами громоздится рядом с контейнерными площадками.

- Диваны стоят, кресла, холодильники валяются, - поделился впечатлением Аксакалов, - специально же приняли норму, что такое крупногабаритный мусор. Его жители должны вывозить самостоятельно. Если бросают, надо штрафовать. Ставьте побольше камер видеонаблюдения, фиксируйте факты и наказывайте за такие вещи. Надо довести здесь дело до логического конца.

О фактическом отсутствии конкуренции в этом секторе не говорили.

Фото Галины КАТКОВОЙ