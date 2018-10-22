Холодную воду отключат в четырех районах Костаная

Об этом сегодня, 22 октября, сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су". Отключение воды произведут в 1.00 в четверг, 25 октября, и вновь подадут воду в 24.00.

Иллюстративное фото pixabay.com

Как сообщают в пресс-службе, прекращение подачи ХВС связано с подключением нового водовода в границах улиц Строительная-Мауленова. На это время без воды останутся районы:

район "Дом печати",

район "Кривой магазин",

микрорайон "Аэропорт",

частично 2-й Костанай.

А также частный сектор по:

ул. Джангильдина,

ул. Комарова,

пер. Рудненский,

пер. Соколовский,

ул. Рудненская в границах улиц Чернышевского - Комарова.

И социальные объекты: