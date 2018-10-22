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Незарегистрированные номера казахстанцев отключат c 1 января
Почему-то Теле2 не чешется с регистрацией, Билайн уже давно присылал смс-ку как пройти регистрацию.
22.10.18 17:47
Dron
Узункольскому акимату закон не писан?
Прохожий_С: И вроде если глаза не подводят одна машина припарковано против движения. Ну может у Вас так можно,я не сведом в этом. Источник:www.ng.kz У них это у кого? В Узунколе? Или в...
22.10.18 17:40
Dron
Узункольскому акимату закон не писан?
Прохожий_С: Вот скажите пожалуйста, а другие машины которые так же стоят вдоль дороги, почему сразу тоже не запечатлили? Здесь согласен.
22.10.18 17:38
211
Узункольскому акимату закон не писан?
Прохожий_С: Вот скажите пожалуйста, а другие машины которые так же стоят вдоль дороги, почему сразу тоже не запечатлили? И Источник:www.ng.kz Вполне резонный вопрос скажу..
22.10.18 17:23
Азамат Лисов
Узункольскому акимату закон не писан?
Областные СМИ пригласите автора в Костанай дайте машину с оператором и он Вам ( и нам и им) за день заснимет кучу фактов от которых будут краснеть "большие пацаны". Я такую наглость вижу...
22.10.18 17:20
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Холодную воду отключат в четырех районах Костаная

22 октября 2018, 16:20 |  ЖКХ

Об этом сегодня, 22 октября, сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су". Отключение воды произведут в 1.00 в четверг, 25 октября, и вновь подадут воду в 24.00.

Иллюстративное фото pixabay.com

Как сообщают в пресс-службе, прекращение подачи ХВС связано с подключением нового водовода в границах улиц Строительная-Мауленова. На это время без воды останутся районы:

  • район "Дом печати",
  • район "Кривой магазин",
  • микрорайон "Аэропорт",
  • частично 2-й Костанай.

А также частный сектор по:

  • ул. Джангильдина,
  • ул. Комарова,
  • пер. Рудненский,
  • пер. Соколовский,
  • ул. Рудненская в границах улиц Чернышевского - Комарова.

И социальные объекты:

  • "ЕвразКаспианСталь",
  • ДСК,
  • "Ирина и К",
  • Уральская 12,14,16,18,
  • "Дормаш",
  • уч.Комбинат,
  • Аэропорт,
  • "Полиграфия",
  • "Айгерим",
  • СИЗО,
  • АБЗ+,
  • "Альтаир",
  • Департамент гос.имущества,
  • Хлебозавод,
  • Центр Адаптации,
  • маг. "Балык",
  • Стомед групп - Котельная N12,
  • Агромельмпром,
  • Валпепер,
  • Агро Лига,
  • Скания центр,
  • Кама шин норд трейд,
  • Центр диагностики "Техэнерго".
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