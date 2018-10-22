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Холодную воду отключат в четырех районах Костаная
22 октября 2018, 16:20 | ЖКХ
Об этом сегодня, 22 октября, сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су". Отключение воды произведут в 1.00 в четверг, 25 октября, и вновь подадут воду в 24.00.
Иллюстративное фото pixabay.com
Как сообщают в пресс-службе, прекращение подачи ХВС связано с подключением нового водовода в границах улиц Строительная-Мауленова. На это время без воды останутся районы:
- район "Дом печати",
- район "Кривой магазин",
- микрорайон "Аэропорт",
- частично 2-й Костанай.
А также частный сектор по:
- ул. Джангильдина,
- ул. Комарова,
- пер. Рудненский,
- пер. Соколовский,
- ул. Рудненская в границах улиц Чернышевского - Комарова.
И социальные объекты:
- "ЕвразКаспианСталь",
- ДСК,
- "Ирина и К",
- Уральская 12,14,16,18,
- "Дормаш",
- уч.Комбинат,
- Аэропорт,
- "Полиграфия",
- "Айгерим",
- СИЗО,
- АБЗ+,
- "Альтаир",
- Департамент гос.имущества,
- Хлебозавод,
- Центр Адаптации,
- маг. "Балык",
- Стомед групп - Котельная N12,
- Агромельмпром,
- Валпепер,
- Агро Лига,
- Скания центр,
- Кама шин норд трейд,
- Центр диагностики "Техэнерго".
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
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