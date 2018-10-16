Два чемпионата РК по гандболу среди мужских команд проходят в Костанае

Местом проведения двух республиканских турниров - среди команд Суперлиги и высшей лиги - на этот раз стал спорткомплекс «Сункар». Накал страстей слышен уже с порога. Скрип паркетного пола от спортивной обуви, эхо криков с просьбой о передаче, удары мяча, спортивная злость - всё это присуще многим игровым видам спорта, но гандбол занимает особое место в сердцах костанайцев.

Гандболисты Костаная выступают в чемпионате РК среди команд высшей лиги. Участие в этом турнире также принимают 2 команды из Караганды, команды Астаны, Павлодара, Шымкента, Риддера (ВКО), Алматинской и Атырауской областей.

- Первый тур - это открытие, сроки проведения с 11-го по 17 октября, - рассказал старший тренер Костанайской области по гандболу Александр ТРЕТЬЯКОВ. - Высшая лига - игроки до 23 лет, Суперлига - без ограничения возраста. Всего собрались 14 команд: 10 из высшей лиги и 4 из Суперлиги. Наши ребята две игры сыграли и обе выиграли. Обыграли команды Караганда и Риддера. Наша задача пока что - быть в тройке. Фаворитами являются команды Шымкента, Павлодара и Астаны и первая команда Караганды.

В ходе турнира будет формироваться национальная сборная Казахстана. В костанайской команде 8 мастеров спорта РК, причём один из них - Данил Исаев - уже состоит в сборной РК. Кроме него вызваны в состав сборной Дастан Такенов, Иван Самсонов и Константин Кохановский.

- Пока игры слабые были, маленькие соперники потому что, да и физически слабее нас намного, - поделился с "НГ" игрок сборной Костанайской области Данил ИСАЕВ. - Вот следующие игры нормальные будут. Много здесь присутствует сокомандников из национальной сборной РК. Но многие из них играют уже в Суперлиге, а я - пока ещё в высшей.

С 30 октября по 7 ноября в Костанае, в ДЮСШ № 1, пройдет ещё один чемпионат РК по гандболу, но уже среди юношей 2001 г. р. и младше. Турнир посвятят памяти Алексея Колунова.