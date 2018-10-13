Серия поражений продолжается - ХК «Горняк» дважды проиграл «Иртышу» в домашних встречах
В рамках регулярного чемпионата Казахстана «Горняк» 11-го и 12 октября принимал на своей площадке павлодарский «Иртыш», сообщает пресс-служба рудненского клуба на странице "Горняка" ВКонтакте. После неудачной гостевой серии из шести поражений болельщики были вправе рассчитывать на домашнюю реабилитацию.
Тем более, что встречались чёрно-белые не с лидерами первенства, а с соседями по таблице, с равной по классу командой. В турнирной таблице «Иртыш» находится на седьмом месте, «Горняк» - на девятом.
В случае победы в первом матче «Горняк» мог переместиться на восьмое место и вплотную приблизиться к павлодарской команде. Начало встречи было обещающим: Павел Жилин с передачи Вячеслава Каравдина и Егора Рахимуллина открыл счёт – 1:0. Не успели хозяева как следует порадоваться успеху, как гости выровняли ситуацию, отличился Александр Ханьжин с подачи Рустема Айдаша. А ещё через минуту павлодарцы вышли вперёд усилиями Андрея Волгина, Максима Кудряшова и Владимира Боровкова.
В начале второго периода Владимир Боровков, которому ассистировали Андрей Волгин и Сергей Твердохлебов, увеличивает отрыв «Иртыша» в счёте – 3:1. Алексей Коптяев возвращает интригу встречи, под одобрительный гул трибун сокращая отставание хозяев до минимума – 2:3.
Казалось, ещё немного, ещё чуточку усилий, агрессии, решительных действий и счёт на табло будет радовать многочисленных болельщиков «Горняка». Но не случилось. Команды лишь обменялись шайбами, по очереди реализовав численное большинство, в нашей команде дубль на счету Павла Жилина. На большее «Горняк» в этот вечер не хватило.
«Горняк» (Рудный) - «Ertis» (Павлодар) 3:4 (1:2, 2:2, 0:0)
1:0- Жилин (Каравдин, Рахимуллин) - 12:00
1:1 - Ханьжин (Айдаш) -12:37
1:2 - Волгин (Кудряшов, Боровков) - 14:47
1:3 - Боровков (Волгин, Твердохлебов) - 25:47
2:3 - Коптяев - 27:29
2:4 - Титов (Филонов) -34:38 ГБ
3:4 - Жилин (Горечишников, Моренец) - 38:41 ГБ
Вратари: Хозяшев - Румянцев
Броски: 25-30
Штраф: 37-12
Во втором матче «Горняк» проиграл павлодарцам со счетом 1:3 (0:0, 0:3, 1:0). Гол престижа в третьем периоде забил Королинский, которому ассистировали Шаламов и Тихонов.
0:1 - Копытин - 28:01
0:2 - Копытин (Титов, Ишмаметьев) - 32:16 ГБ
0:3 - Твердохлебов (Волгин, Боровков) - 36:24
1:3 - Королинский (Шаламов, Тихонов) - 56:09 ГБ
Вратари: Орехов - Румянцев
Броски: 20-42
Штраф: 18-10
Фото Сергея ПЕТРЕНКО ("Хорошее дело", Рудный)
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