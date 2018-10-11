Казахстанцы смогут выходить на пенсию через ЦОН

Казахстанцам для оформления пенсии теперь необходимо обращаться с заявлением в Центр обслуживания населения (ЦОН), где их обслужат по принципу "одного окна", сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Государственную корпорацию "Правительство для граждан". Норма действует с 9 октября 2018 года.

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"На основании указанного заявления получателю будет оказана в том числе проактивная услуга (по умолчанию) по выплате государственной гарантии (разницы между суммой фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции и суммой пенсионных накоплений)", - говорится в сообщении корпорации.

Первую пенсию из ЕНПФ выплатят в течение десяти рабочих дней с даты регистрации заявления в Государственной корпорации, либо в течение десяти рабочих дней со дня появления права на пенсионные выплаты из ЕНПФ. Последующие ежемесячные пенсионные выплаты из ЕНПФ будут осуществляться по установленному графику пенсионных выплат.

Выплаты за счет бюджетных средств и пенсионных накоплений из ЕНПФ будут осуществляться в один день и на один банковский счет, указанный в заявлении. Данные изменения вносятся в интересах получателей пенсионных выплат, достигших общеустановленного пенсионного возраста.

Другие функции и задачи ЕНПФ остаются неизменными: выплаты в связи с выездом на постоянное место жительства, инвалидностью, погребением и наследованием, выплат по добровольным пенсионным взносам, а также вопросы учета, расчета ежемесячных пенсионных выплат за счет обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов.