Холодную воду отключат на сутки в четырех районах Костаная

Отключение воды будет произведено в 1.00 12 октября. Об этом сегодня, 11 октября, сообщили в пресс-службе акима города.

Иллюстративное фото pixabay.com

Как пояснили в акимате Костаная, отключение связано с подключением нового водовода в границах улиц Строительная - Мауленова. Возобновят подачу воды в 24.00.

На это время без холодной воды останутся:

район «Дом печати»;

район «Кривой магазин»;

микрорайон «Аэропорт»;

частично 2-й Костанай.

Район частного сектора:

ул. Джангильдина;

ул. Комарова;

переулок Рудненский;

переулок Соколовский;

ул. Рудненская в границах улиц Чернышевского – Комарова.

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