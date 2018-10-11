Читательский рейтинг
Холодную воду отключат на сутки в четырех районах Костаная
11 октября 2018, 09:52 | ЖКХ
Отключение воды будет произведено в 1.00 12 октября. Об этом сегодня, 11 октября, сообщили в пресс-службе акима города.
Иллюстративное фото pixabay.com
Как пояснили в акимате Костаная, отключение связано с подключением нового водовода в границах улиц Строительная - Мауленова. Возобновят подачу воды в 24.00.
На это время без холодной воды останутся:
- район «Дом печати»;
- район «Кривой магазин»;
- микрорайон «Аэропорт»;
- частично 2-й Костанай.
Район частного сектора:
- ул. Джангильдина;
- ул. Комарова;
- переулок Рудненский;
- переулок Соколовский;
- ул. Рудненская в границах улиц Чернышевского – Комарова.
Социальные и промышленные объекты:
- ТОО «ЕвразКаспианСталь»;
- Департамент Гос. имущества;
- ДСК;
- Хлеб завод;
- Ирина и К;
- Центр адаптации;
- Уральская.12,14,16,18;
- магазин «Балык»;
- «Дормаш»;
- Стомед групп;
- уч. Комбинат;
- Котельная №12;
- Аэропорт;
- Агромельпром;
- «Полиграфия»;
- Валпепер»;
- Айгерим;
- Агро лига;
- СИЗО;
- Скания центр;
- АБЗ+;
- Кама шина Норд трейд;
- «Альтаир» ;
- Центр диагностики и ремонта Тех.энерго.
Последние новости
11.10.18 15:23 Очередь из КамАЗов с зерном образовалась на элеваторе из-за забастовки работников в Костанае
11.10.18 10:53 Уникальный «Город ЕРЦ» - к вашим услугам
11.10.18 09:08 Евгений ШИБАРШИН: Благие пожелания
10.10.18 15:28 Соглашения не будет - процесс по делу о получении взятки заместителем начальника ОВД подходит к концу
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
Реклама
"Нужные деньги"
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
Сейчас на сайте
Гостей: 222
Пользователей: 3
Всего: 225
Вы гость здесь
Пользователей: 3
Всего: 225
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Моя Деревенька и её окрестности.
Vital: Жаль. А разве ты не учишь своих внуков языку на котором ты всю жизнь прожил. Источник:www.ng.kz Виталя я не о себе лично - говорю, а о наших людях, которые отвыкли от дурацких Законов. Ко...
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: Жаль. А разве ты не учишь своих внуков языку на котором ты всю жизнь прожил. Разве ты им не рассказываешь про свою молодость. Про гусей, про маму которая сало вкусное деревенское...
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper: что бы на одном кладбище с родителями... эвтаназию сделать...законом вроде не запрещено... Источник:www.ng.kz Мои родители похоронены - здесь. Вот и получается,что мне и не нужно это....
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: е 30 дней. Нужно примерно половину Области - объехать. Из этих 30 дней, я буду вынужден, 15 дней потратить на всякие регистрации в Полиции, акиматах и т.д. с оплатой услуг - этих же...
Моя Деревенька и её окрестности.
Лично мне, если я приеду в Казахстан, не смотря на безвиз в течение 30 дней. Нужно примерно половину Области - объехать. Из этих 30 дней, я буду вынужден, 15 дней потратить на всякие регистрации в...