В Костанайской области ожидаются морозные ночи

По прогнозам синоптиков, в первой половине следующей недели, 8-10 октября, погода будет неустойчивой. Понедельник пройдет без сюрпризов с неба, а во вторник и среду местами возможны осадки.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



- Ночь понедельника, 8 октября, будет холодной, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Ожидаемая температура - от 1 до 6 градусов мороза, лишь местами будет +3 градуса. Днем термометры покажут 7-12, местами 15 градусов выше нуля. Следующая ночь, 9 октября, будет немного теплее предыдущей: от нуля до + 5 градусов, а местами +8 градусов. День вторника будет достаточно теплым, столбики термометров поднимутся выше нулевой отметки на 15-20 делений. В среду, 10 октября, ночные температуры опять начнут понижаться: разброс температур будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, местами столбики термометров опустятся до 6 градусов со знаком минус. Днем также будет прохладнее, чем во вторник, будет 7-12, местами 15 градусов.

В первой половине недели ожидается северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с.