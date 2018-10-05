В Костанайской области ожидаются морозные ночи
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков, в первой половине следующей недели, 8-10 октября, погода будет неустойчивой. Понедельник пройдет без сюрпризов с неба, а во вторник и среду местами возможны осадки.
Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ
- Ночь понедельника, 8 октября, будет холодной, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Ожидаемая температура - от 1 до 6 градусов мороза, лишь местами будет +3 градуса. Днем термометры покажут 7-12, местами 15 градусов выше нуля. Следующая ночь, 9 октября, будет немного теплее предыдущей: от нуля до + 5 градусов, а местами +8 градусов. День вторника будет достаточно теплым, столбики термометров поднимутся выше нулевой отметки на 15-20 делений. В среду, 10 октября, ночные температуры опять начнут понижаться: разброс температур будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, местами столбики термометров опустятся до 6 градусов со знаком минус. Днем также будет прохладнее, чем во вторник, будет 7-12, местами 15 градусов.
В первой половине недели ожидается северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с.
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Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают, что действовали одни и те же преступники
bgb: подавайте в усб на бездействие следователя, указываяИсточник:www.ng.kz Ну что вы так, успокойтесь уже или каким боком причастны?
Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают, что действовали одни и те же преступники
да уж, читаешь тут некоторых "лохи" и всё.7 А мозгов скрутить Что на одной АТО произошло походу не у кого не хватает?
Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают, что действовали одни и те же преступники
подавайте в усб на бездействие следователя, указывая, что его бездействие, возможно, является признаком соучастия в опг. 8-) [Исправлено: bgb, 05.10.2018 - 23:23]
Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают, что действовали одни и те же преступники
А история с заменой масло, ваще увлекательная. . Даже коментировать неохота. Ну в принципе солнышко и так все сказала:))) 8-) [Исправлено: Vital, 05.10.2018 - 21:45]
Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают, что действовали одни и те же преступники
Азамат Лисов: :lol: :lol: :lol: спасибо!