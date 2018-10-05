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Lamka
Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают, что действовали одни и те же преступники
Можно узнать название этого СТО или адрес, куда не нужно ехать на такой машине? это будет просто страшная антиреклама для СТО...
05.10.18 15:40
KOS77
Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают, что действовали одни и те же преступники
Можно узнать название этого СТО или адрес, куда не нужно ехать на такой машине?
05.10.18 15:17
drakon
Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату
alex_60: 1000 евро по курсу 158. Алекс а если взять по курсу 1=1, сколько будет... :lol:
05.10.18 15:09
Солнышко
Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают, что действовали одни и те же преступники
Сабыр: Что за обкатка после замены масла?? Зачем? Источник:www.ng.kz Для лохов, разумеется. Им еще там шины подкачали со вкусом клубники. А потом машинку то - фьюить...тиснули
05.10.18 15:02
alex_60
Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату
drakon: В чём я сильно - сомневаюсь... средняя то 157930. 1000 евро по курсу 158.
05.10.18 14:45
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Этапированный в Астану костанаец не сможет спасти жизнь умирающей от рака сестре

5 октября 2018, 08:49 |  Общество

Как выяснилось, мужчина болеет гепатитом С. Трансплантация костного мозга оказалась невозможной, передает Informburo.kz.

Фото предоставлено Раисой Арестановой

Подозреваемый в хранении наркотиков Нурлан Арестанов не сможет спасти родную сестру Жулдыз.

Жулдыз Арестанова

Жулдыз Арестанова / Фото предоставлено Раисой Арестановой

Его этапировали 1 октября в Национальный научный центр онкологии и трансплантологии из СИЗО Костаная. Это было беспрецедентное решение со стороны ДВД Костанайской области, для принятия которого понадобилось немало усилий со стороны матери Жулдыз.

Нурлан Арестанов

Нурлан Арестанов / Фото предоставлено Раисой Арестановой

После долгих согласований между областной прокуратурой, ДВД и судом департамент внутренних дел взялся этапировать арестованного мужчину в Астану за собственный счёт.

"Все наши старания пошли насмарку. Нам сначала дали надежду на исцеление и в последний момент её отняли, – рассказывает мать умирающей девушки Раиса Арестанова. – Нурлана привезли в Центр трансплантологии на обследование и подготовку к операции. После всех исследований выяснилось, что течение болезни, а именно гепатита С, не позволяет провести пересадку костного мозга. Это просто убьёт Жулдыз. Мы и раньше знали, что у Нурлана гепатит, но при неагрессивном его течении – даже не знаю, как правильно объяснить, я не врач – пересадку можно было провести".

Раиса Арестанова

Раиса Арестанова / Фото предоставлено Раисой Арестановой

Больная миелобластным лейкозом Жулдыз Арестанова знает о том, что лишилась, наверное, последнего шанса спастись. Девушка крепится ради семилетней дочери, у которой кроме неё и бабушки нет никого. Ребёнок понимает, что мама смертельно больна.

"Она постоянно у неё спрашивает: мама, а ты не умрёшь? Ну что можно ответить ребёнку... Конечно, говорит, что нет. Жулдыз очень тяжело сейчас, всей нашей семье безумно тяжело. Но мы стараемся держаться. Из последних сил. В любом случае будем продолжать лечение. Наверное, снова получать химиотерапию", – едва сдерживая слёзы, рассказала Раиса Арестанова.

Она сообщила, что Жулдыз требуется дорогостоящее лечение.

"Будем обращаться во все инстанции, в Минздрав. Ведь что Нурлан был единственной надеждой. Больше нет подходящих для пересадки родственников", – заключила Раиса Арестанова.
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