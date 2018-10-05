Этапированный в Астану костанаец не сможет спасти жизнь умирающей от рака сестре

Как выяснилось, мужчина болеет гепатитом С. Трансплантация костного мозга оказалась невозможной, передает Informburo.kz.

Фото предоставлено Раисой Арестановой

Подозреваемый в хранении наркотиков Нурлан Арестанов не сможет спасти родную сестру Жулдыз.

Жулдыз Арестанова / Фото предоставлено Раисой Арестановой

Его этапировали 1 октября в Национальный научный центр онкологии и трансплантологии из СИЗО Костаная. Это было беспрецедентное решение со стороны ДВД Костанайской области, для принятия которого понадобилось немало усилий со стороны матери Жулдыз.

Нурлан Арестанов / Фото предоставлено Раисой Арестановой

После долгих согласований между областной прокуратурой, ДВД и судом департамент внутренних дел взялся этапировать арестованного мужчину в Астану за собственный счёт.

"Все наши старания пошли насмарку. Нам сначала дали надежду на исцеление и в последний момент её отняли, – рассказывает мать умирающей девушки Раиса Арестанова. – Нурлана привезли в Центр трансплантологии на обследование и подготовку к операции. После всех исследований выяснилось, что течение болезни, а именно гепатита С, не позволяет провести пересадку костного мозга. Это просто убьёт Жулдыз. Мы и раньше знали, что у Нурлана гепатит, но при неагрессивном его течении – даже не знаю, как правильно объяснить, я не врач – пересадку можно было провести".