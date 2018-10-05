Этапированный в Астану костанаец не сможет спасти жизнь умирающей от рака сестре
Как выяснилось, мужчина болеет гепатитом С. Трансплантация костного мозга оказалась невозможной, передает Informburo.kz.
Подозреваемый в хранении наркотиков Нурлан Арестанов не сможет спасти родную сестру Жулдыз.
Его этапировали 1 октября в Национальный научный центр онкологии и трансплантологии из СИЗО Костаная. Это было беспрецедентное решение со стороны ДВД Костанайской области, для принятия которого понадобилось немало усилий со стороны матери Жулдыз.
После долгих согласований между областной прокуратурой, ДВД и судом департамент внутренних дел взялся этапировать арестованного мужчину в Астану за собственный счёт.
"Все наши старания пошли насмарку. Нам сначала дали надежду на исцеление и в последний момент её отняли, – рассказывает мать умирающей девушки Раиса Арестанова. – Нурлана привезли в Центр трансплантологии на обследование и подготовку к операции. После всех исследований выяснилось, что течение болезни, а именно гепатита С, не позволяет провести пересадку костного мозга. Это просто убьёт Жулдыз. Мы и раньше знали, что у Нурлана гепатит, но при неагрессивном его течении – даже не знаю, как правильно объяснить, я не врач – пересадку можно было провести".
Больная миелобластным лейкозом Жулдыз Арестанова знает о том, что лишилась, наверное, последнего шанса спастись. Девушка крепится ради семилетней дочери, у которой кроме неё и бабушки нет никого. Ребёнок понимает, что мама смертельно больна.
"Она постоянно у неё спрашивает: мама, а ты не умрёшь? Ну что можно ответить ребёнку... Конечно, говорит, что нет. Жулдыз очень тяжело сейчас, всей нашей семье безумно тяжело. Но мы стараемся держаться. Из последних сил. В любом случае будем продолжать лечение. Наверное, снова получать химиотерапию", – едва сдерживая слёзы, рассказала Раиса Арестанова.
Она сообщила, что Жулдыз требуется дорогостоящее лечение.
"Будем обращаться во все инстанции, в Минздрав. Ведь что Нурлан был единственной надеждой. Больше нет подходящих для пересадки родственников", – заключила Раиса Арестанова.
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