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"Тобол" минимально победил "Ордабасы" в 28-м туре КПЛ
30 сентября 2018, 20:01 | Спорт
Футболисты "Тобола" победили "Ордабасы" в домашнем матче 28-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Фото пресс-службы "Тобола"
Игра проходила сегодня, 30 сентября, в Костанае и завершилась со счетом 1:0. С ее протоколом можно ознакомиться здесь.
Исход матча решил гол вышедшего на замену Таната Нусербаева. Форвард "Тобола" забил родной команде на 65-й минуте.
С 46 очками "Тобол" идет третьим, а "Ордабасы" с 35 баллами занимает шестое место из 12 команд в таблице.
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