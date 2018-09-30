"Тобол" минимально победил "Ордабасы" в 28-м туре КПЛ

Футболисты "Тобола" победили "Ордабасы" в домашнем матче 28-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Фото пресс-службы "Тобола"

Игра проходила сегодня, 30 сентября, в Костанае и завершилась со счетом 1:0. С ее протоколом можно ознакомиться здесь.

Исход матча решил гол вышедшего на замену Таната Нусербаева. Форвард "Тобола" забил родной команде на 65-й минуте.

С 46 очками "Тобол" идет третьим, а "Ордабасы" с 35 баллами занимает шестое место из 12 команд в таблице.