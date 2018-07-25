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На две недели закроют часть улицы Урицкого в Костанае
25 июля 2018, 17:32 | ЖКХ
Перекрытие улицы Урицкого, в границах улиц Победы и Амангельды, связано с реконструкцией самотечного канализационного коллектора. Об этом сегодня, 25 июля, сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су".
Иллюстративное фото ng.kz
Ремонтные работы на объекте продлятся с 25 июля по 9 августа.
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