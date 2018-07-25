На две недели закроют часть улицы Урицкого в Костанае

Перекрытие улицы Урицкого, в границах улиц Победы и Амангельды, связано с реконструкцией самотечного канализационного коллектора. Об этом сегодня, 25 июля, сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су".

Иллюстративное фото ng.kz

Ремонтные работы на объекте продлятся с 25 июля по 9 августа.