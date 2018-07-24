20 млн тенге потеряли из-за финансовой пирамиды жители Костанайской области
В УВД Костаная уже зарегистрировано около 20 заявлений костанайцев и жителей области, пострадавших от действий женщины, вовлекшей их в финансовую пирамиду. Сумма ущерба составила более 20 млн тенге. Об этом сегодня, 24 июля, сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области.
Фото vk.com
40-летняя женщина открыла инвестиционный портфель в компании «FIVE WINDS Asset Management», заведомо зная, что выплаты данной компании приостановлены. С 1 февраля 2017 года по 30 мая 2018 года она обманывала людей, вовлекая их в финансовую пирамиду.
Ведется досудебное расследование по ст. 190 ч. 3 УК РК (мошенничество).
Полиция просит всех жителей области, кто пострадал от мошеннических действий компании «FIVE WINDS Asset Management», обратится в дежурную часть УВД Костанай по телефону 52-60-54, либо на сотовый 8-775-968-04-72.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 3
Всего: 190
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
Змея Подколодная: Думаете в срочном порядке заставят переделывать приказы?))) И штатное расписание? Не, всё гораздо проще. Многие из получающих такую зарплату думают, что они налог платят 10% от...
Пытавшегося отстоять свои права чиновника акимата Костаная уволили с должности руководителя отдела
уволили с должности руководителя отдела ;-) Верное решение!
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
Сержант Рипли: Люди работающие живут платят и не жалуются Trueman4400: Заработок есть всегда, нужно только не лениться, а пахать, смотрю тут одни "пахари " с утра до вечера,...
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
Ох, чувствую, много бухгалтеров в феврале 2019 года услышат проклятия в свой адрес. Думаете в срочном порядке заставят переделывать приказы?))) И штатное расписание? Вряд ли. Кто действительно...
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
Змея Подколодная: как к буху Почему-то вспомнил разрекламированную акцию "1% налогов людям с зарплатой 60000 тенге". Ох, чувствую, много бухгалтеров в феврале 2019 года услышат...