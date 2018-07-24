20 млн тенге потеряли из-за финансовой пирамиды жители Костанайской области

В УВД Костаная уже зарегистрировано около 20 заявлений костанайцев и жителей области, пострадавших от действий женщины, вовлекшей их в финансовую пирамиду. Сумма ущерба составила более 20 млн тенге. Об этом сегодня, 24 июля, сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области.

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40-летняя женщина открыла инвестиционный портфель в компании «FIVE WINDS Asset Management», заведомо зная, что выплаты данной компании приостановлены. С 1 февраля 2017 года по 30 мая 2018 года она обманывала людей, вовлекая их в финансовую пирамиду.

Ведется досудебное расследование по ст. 190 ч. 3 УК РК (мошенничество).

Полиция просит всех жителей области, кто пострадал от мошеннических действий компании «FIVE WINDS Asset Management», обратится в дежурную часть УВД Костанай по телефону 52-60-54, либо на сотовый 8-775-968-04-72.