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Victor Yang
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
Змея Подколодная: Думаете в срочном порядке заставят переделывать приказы?))) И штатное расписание? Не, всё гораздо проще. Многие из получающих такую зарплату думают, что они налог платят 10% от...
24.07.18 14:42
Адам
Пытавшегося отстоять свои права чиновника акимата Костаная уволили с должности руководителя отдела
уволили с должности руководителя отдела ;-) Верное решение!
24.07.18 14:22
alex_60
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
Сержант Рипли: Люди работающие живут платят и не жалуются Trueman4400: Заработок есть всегда, нужно только не лениться, а пахать, смотрю тут одни "пахари " с утра до вечера,...
24.07.18 14:13
Змея Подколодная
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
Ох, чувствую, много бухгалтеров в феврале 2019 года услышат проклятия в свой адрес. Думаете в срочном порядке заставят переделывать приказы?))) И штатное расписание? Вряд ли. Кто действительно...
24.07.18 14:12
Victor Yang
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
Змея Подколодная: как к буху Почему-то вспомнил разрекламированную акцию "1% налогов людям с зарплатой 60000 тенге". Ох, чувствую, много бухгалтеров в феврале 2019 года услышат...
24.07.18 13:55
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20 млн тенге потеряли из-за финансовой пирамиды жители Костанайской области

24 июля 2018, 09:38 |  Криминал

В УВД Костаная уже зарегистрировано около 20 заявлений костанайцев и жителей области, пострадавших от действий женщины, вовлекшей их в финансовую пирамиду. Сумма ущерба составила более 20 млн тенге. Об этом сегодня, 24 июля, сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области.

Фото vk.com

40-летняя женщина открыла инвестиционный портфель в компании «FIVE WINDS Asset Management», заведомо зная, что выплаты данной компании приостановлены. С 1 февраля 2017 года по 30 мая 2018 года она обманывала людей, вовлекая их в финансовую пирамиду.

Ведется досудебное расследование по ст. 190 ч. 3 УК РК (мошенничество).

Полиция просит всех жителей области, кто пострадал от мошеннических действий компании «FIVE WINDS Asset Management», обратится в дежурную часть УВД Костанай по телефону 52-60-54, либо на сотовый 8-775-968-04-72.


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