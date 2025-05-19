Продавать SIM-карты в Казахстане смогут только официальные операторы связи. Для предпринимателей, которые продолжат продавать "симки" из-под полы, планируют ввести штраф, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Новые правила продажи SIM-карт

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) опубликовало проект приказа, который вносит изменения в правила оказания услуг связи. В документе сказано, что когда поправки вступят в силу, SIM-карты в Казахстане можно будет приобретать только у операторов связи. По мнению авторов идеи, это помешает мошенникам обманывать казахстанцев.

"Норма предполагает, что номера операторов связи можно будет приобретать только в официальных отделах операторов связи", - сообщили в цифровом министерстве в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.

Таким образом, магазины по продаже мобильных телефонов, других гаджетов и аксессуаров к ним, а также супермаркеты и магазины у дома больше не смогут торговать "симками". В министерстве считают, что такое ограничение не создаст ажиотаж в офисах казахстанских операторов связи.

"На сегодняшний день большая часть номеров оформляется онлайн, путем выпуска e-SIM. Для получения и оформления номера необязательно посещать офис оператора связи. Соответственно, мы считаем, что такая норма не создаст ажиотажа. Покупкой номеров вне официальных офисов операторов связи пользуются мошенники. После покупки большого количества номеров их отправляют за границу", - добавили в ведомстве.

Предпринимателей будут наказывать?

Предпринимателей, которые продолжат продавать SIM-карты вне офисов операторов связи, будут штрафовать.

"Планируется внедрить ответственность в рамках Кодекса об административных правонарушениях в виде штрафа", - уточнили в министерстве.

Размер нового штрафа в МЦРИАП пока не назвали. Также отметим, что поправки еще не вступили в силу: они находятся на публичном обсуждении.

До 10 SIM-карт в одни руки

Еще одно новшество, предлагаемое профильным министерством, - ограничить количество SIM-карт, которые можно купить за один раз. Речь идет о 5-10 "симках" в одни руки.

"На сегодняшний день нормативные акты не регламентируют количество регистрируемых номеров на одного человека. При этом в Казахстане зафиксированы случаи оформления на одно лицо более тысячи номеров, которые впоследствии используются в мошеннических целях. На рассмотрении депутатов находится поправка, предусматривающая оформление на одно лицо не более 5-10 номеров. В случае необходимости оформления более 5-10 номеров, нужно будет предоставлять оператору связи подтверждающие материалы", - сообщили в МЦРИАП.

О планах ввести такое ограничение в октябре прошлого года сообщал тогда еще вице-министр цифрового развития Асхат Оразбек. Речь также шла о 10 SIM-картах в одни руки.

Для чего нужны эти изменения

Как сообщили в цифровом министерстве, поправки направлены на борьбу с мошенничеством, так как большинство звонков, совершаемых из-за рубежа, поступают с номеров, купленных в Казахстане. То есть мошенники приобретают казахстанские номера, уезжают за границу и оттуда обманывают наших граждан.

Ранее глава цифрового ведомства Жаслан Мадиев сообщал, что в Казахстане могут ввести административную ответственность за передачу SIM-карт третьим лицам.