Сегодня, 19 мая, в акимате Костаная на аппаратном совещании обсуждали разные аспекты озеленения областного центра. В том числе и создание компактных парковых зон на базе существующих зеленых островков.

Один из них находится на пересечении улицы Темирбаева и проспекта Аль-Фараби, около железнодорожного вокзала. Он обрамляет большой дом по адресу Темирбаева, 39. И - как это ни парадоксально - благие намерения городской власти по поводу этого места вызывают беспокойство у жильцов.

От их имени корреспондент «НГ» задал вопрос на совещании - люди волнуются, что ради обустройства дорожек, установки скамеек, каких-нибудь МАФов (малых архитектурных форм) подрядчики вырубят часть деревьев. Сейчас со стороны ул. Темирбаева они растут в пять рядов, большинство в приличном состоянии. И справляются с одной из основных задач, ради которой когда-то были посажены: прикрывают дом от пыли и выхлопных газов со стороны дороги, по которой идет грузовой транспорт.

- Там даже не реконструкция, по проекту - это работы по текущему ремонту. И мы там деревья не будем убирать. Наоборот, будем досаживать, - ответил на вопрос руководитель отдела ЖКХ Азамат БЕГАЛИН.

На территории, кроме прокладки дорожек, планируется разбить цветники, сделать освещение

- Задача - как раз подстроиться под ландшафт, под имеющиеся насаждения. Пример - сквер по улице Арыстанбекова, - добавил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ, - при создании сквера там ни одно дерево не пострадало. Даже дорожки кое-где кривые, потому что сделаны в обход деревьев.

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