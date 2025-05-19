Суд Астаны вынес приговор бывшему вице-министру культуры и спорта Ерлану Кожагапанову и директору агентства SUCCESS K Ляззат Коккозовой, сообщает Informburo.kz. Их обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на организацию XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в 2018 году.

Ерлан Кожагапанов / Фото с сайта премьер-министра РК

Ерлан Кожагапанов признан виновным по статье 361, часть 4, пункт 3, Уголовного кодекса – злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия. По данным суда, он, занимая должность вице-министра, утвердил завышенные сметы расходов, способствовавшие извлечению выгоды подрядчиком. Это привело к значительному ущербу для бюджета. Суд назначил Кожагапанову три года лишения свободы с запретом занимать государственные должности, а также лишил его госнаград. Время, проведённое под стражей, зачтено в срок.

Ляззат Коккозова осуждена по статье 189, часть 4, пункт 2, Уголовного кодекса – присвоение или растрата чужого имущества в особо крупном размере. Суд установил, что Коккозова представила смету на 2,9 млрд тенге, из которых присвоила 1,9 млрд, причинив значительный ущерб государству. С учётом возраста подсудимой ей назначили пять лет лишения свободы с запретом занимать руководящие должности сроком на семь лет. Время под стражей тоже зачтено.

Ранее государственное обвинение запрашивало для Кожагапанова семь лет лишения свободы, для Коккозовой – восемь лет. Однако суд учёл смягчающие обстоятельства и вынес более мягкий приговор.





