Чемпионат РК по триатлону прошёл в Костанае

В турнире, который проходил 21-22 июля, приняли участие 62 атлета из Костанайской, Акмолинской, Карагандинской и Южно-Казахстанской областей, Алматы и Астаны.

Они соревновались в беге, гонке на велосипеде и плавании на разных дистанциях, в зависимости от возрастной категории.

Чемпионат начался со старта спортсменов категории Elite (мужчины и женщины в возрасте от 23 лет и старше), которые соревновались на стандартной дистанции. Атлеты категории U19 боролись за призовые места на дистанции «спринт» (бег - 5 км, плавание - 750 м, велогонка - 25 км). После чего были даны отдельные старты более юным триатлетам категорий U17 и U15, которые состязались на дистанции «супер-спринт» (бег - 2 км, плавание - 300 м, велогонка - 8 км).

- Я из Кокшетау, мне 22 года, представляю Акмолинскую область, - рассказал "НГ" чемпион РК по триатлону Аян БЕЙСЕНБАЕВ. - Занимаюсь триатлоном уже 10 лет, являюсь мастером спорта международного класса. Дистанции в моей категории - 10 км бег, 1,5 км плавание и 40 км велогонки. На всех трех дистанциях я был лидером. Моя мечта - попасть в тройку на чемпионате мира. Ранее я в нём уже участвовал. В конце августа пройдут Азиатские игры в Индонезии, сейчас буду работать, чтобы попасть в призёры. Еще 5 лет точно хочу быть в спортивной обойме

Аян Бейсенбаев победил в категории Elite с результатом 2 часа 1 минута и 11 секунд

С первых минут старта у мужчин категории Elite на стандартной дистанции были видны фавориты: Аян Бейсенбаев, Мейрлан Искаков, Семен Пивоваров и Дарын Конысбаев, которые недавно стали обладателями всех призовых мест чемпионата Центральной Азии по триатлону в Чолпон-Ате. У женщин в данной категории в старт-листе выделялись имена таких атлеток, как Арина Шульгина из Костанайской области, которая стала первой на Кубке Азии в Иссык-Куле, и Анастасия Автушко из ЮКО – чемпионка Центральной Азии.

Спортсменка из Костанайской области Арина Шульгина на велопробеге

- Костанай на чемпионате РК представили 7 триатлонистов, - рассказал "НГ" старший тренер Костанайской области по триатлону Юрий ГРИНЕВ. - Кроме того, могли состязаться и любители, для них стартовый взнос для участие в чемпионате составил 14 000 тенге. Чемпионат РК по триатлону в Костанает проходит впервые, проводится он при поддержке федерации триатлона РК.

В категории Elite стандартную дистанцию первым среди мужчин покорил чемпион Центральной Азии Аян Бейсенбаев, вторым финишировал чемпион Центральной Азии среди юниоров Дарын Конысбаев, третьим был атлет из ЮКО Семен Пивоваров, который ранее завоевал бронзу на чемпионате Центральной Азии.

Бейсенбаев прошел дистанцию за 2 часа 1 минуту и 11 секунд, Конысбаев финишировал с разницей всего лишь в 22 секунды, что показывает напряженную борьбу и конкуренцию между атлетами на протяжении всей дистанции.

У женщин в данной категории первой на финише была Надежда Бекмаганбетова из Акмолинской области, второй стала Газиза Кумакбаева из Алматы, третьей финишировала Анастасия Автушко из ЮКО.

В категории U19 у мужчин все призовые места заняли триатлеты Акмолинской области: Никита Курганский, Владислав Скляров и Владислав Иванов. У женщин в данной категории первой и второй финишную линию пересекли акмолинские атлетки: недавняя победительница старта в Кокшетау Ашраф Камалова и Яна Зимницкая, тройку замкнула Яна Морозова из Костанайской области.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА