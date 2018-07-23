Троих тонувших человек спасли за один день в Костанайской области

Все три случая произошли в пятницу, 20 июля. По данным пресс-службы ДЧС Костанайской области, тонувшие люди живы, но двое из них госпитализированы.

Фото пресс-службы СРАОСО

Днем, около 14.20, во время рейдовых мероприятий, сотрудники Северного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда спасли женщину 1972 года рождения. Ее затянуло в водоворот реки на Гагаринской плотине.

Спасатели проводили профилактические беседы с отдыхающими, когда увидели женщину, заплывшую на середину реки. Сотрудники СРАОСО предупредили ее в громкоговоритель об опасности и попросили вернуться на берег. Через две минуты они увидели, что женщина барахтается на воде - ее затянуло в водоворот.

"Главный спасатель Адилбек Олжас и спасатель Ахатаев Мадияр, не теряя ни минуты, бросились на спасение утопающей, прихватив с собой средства спасения. Пострадавшую транспортировали на берег, где оказали медицинскую и психологическую помощь," - говорится в сообщении пресс-службы.

На данный момент на Гагаринской плотине зарегистрировано 7 несчастных случаев, один из них - ребенок. Два человека погибли.

В тот же день, в 18.00, в п. Карабатыр Камыстинского района очевидцы спасли мужчину 1986 года рождения, который купался в искуственном водоеме в необорудованном для этого месте. Мужчину госпитализировали в Центральную районную больницу, в соматическое отделение. В 6.00 утра 21 июля его перевели в Костанайскую областную больницу.

Еще один человек силами очевидцев был спасен на базе отдыха «Малибу» в 21.28. Девушка 1996 года рождения купалась в оборудованном месте, когда начала тонуть. Ее госпитализировали в Костанайскую городскую бюольницу. Сейчас она находится на аппарате искусственного вентиляции легких.