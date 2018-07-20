16 домов отключили от горячей воды в Костанае

Прекращение подачи ГВС связано с капитальным ремонтом теплосетей. Об этом сегодня, 20 июля, сообщила пресс-служба ГКП "КТЭК".

Иллюстративное фото из общедоступных источников

Отключение произвели 20 июля в 16.00, а возобновят подачу 24 июля в 18.00.

На время работ без горячей воды останутся абоненты 16 домов: