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16 домов отключили от горячей воды в Костанае
20 июля 2018, 17:11 | ЖКХ
Прекращение подачи ГВС связано с капитальным ремонтом теплосетей. Об этом сегодня, 20 июля, сообщила пресс-служба ГКП "КТЭК".
Иллюстративное фото из общедоступных источников
Отключение произвели 20 июля в 16.00, а возобновят подачу 24 июля в 18.00.
На время работ без горячей воды останутся абоненты 16 домов:
- Баймагамбетова 147/1,
- Комарова 63,
- Л.Беды 120,
- Наримановская 122, 122/1, 126,
- Садовая 19,21,23,27,
- Сералина 26,28,30,32,34,42.
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