"Кайсар" на 94-й минуте вырвал ничью у "Тобола"

Кызылординский "Кайсар" встретился с костанайским "Тоболом" в 18-м туре казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz

Фото с сайта ФК "Тобол"

Матч, прошедший в Кызылорде, закончился со счетом 2:2. При этом по ходу игры гости вели с преимуществом в два мяча.

Фото с сайта ФК "Тобол"

В составе гостей дубль оформил Азат Нургалиев. Сначала капитан "Тобола" открыл счет на 27-й минуте после ошибки вратаря "Кайсара" - тот не сумел справиться с дальним ударом и мяч от его рук влетел в ворота.

Во втором тайме форвард оформил дубль (68-я), замкнув головой навес с фланга.

Костанайцы доигрывали матч в меньшинстве после удаления Нургалиева, заработавшего две желтые карточки.

"Кайсар" сумел воспользоваться численным преимуществом и отыграть один мяч не без помощи автогола - мяч в свои ворота срезал игрок "Тобола". Кызылординцы вырвали ничью на 94-й минуте после пенальти, который реализовал Асхат Тагыберген.