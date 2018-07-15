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"Кайсар" на 94-й минуте вырвал ничью у "Тобола"

Vesti.kz.

14 июля 2018, 21:03 |  Спорт
Кызылординский "Кайсар" встретился с костанайским "Тоболом" в 18-м туре казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
 
 
Фото с сайта ФК "Тобол"

Матч, прошедший в Кызылорде, закончился со счетом 2:2. При этом по ходу игры гости вели с преимуществом в два мяча.

Фото с сайта ФК "Тобол"

В составе гостей дубль оформил Азат Нургалиев. Сначала капитан "Тобола" открыл счет на 27-й минуте после ошибки вратаря "Кайсара" - тот не сумел справиться с дальним ударом и мяч от его рук влетел в ворота.

Во втором тайме форвард оформил дубль (68-я), замкнув головой навес с фланга.

Костанайцы доигрывали матч в меньшинстве после удаления Нургалиева, заработавшего две желтые карточки.

"Кайсар" сумел воспользоваться численным преимуществом и отыграть один мяч не без помощи автогола - мяч в свои ворота срезал игрок "Тобола". Кызылординцы вырвали ничью на 94-й минуте после пенальти, который реализовал Асхат Тагыберген.
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