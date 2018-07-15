"Кайсар" на 94-й минуте вырвал ничью у "Тобола"
Vesti.kz.
Матч, прошедший в Кызылорде, закончился со счетом 2:2. При этом по ходу игры гости вели с преимуществом в два мяча.
Фото с сайта ФК "Тобол"
В составе гостей дубль оформил Азат Нургалиев. Сначала капитан "Тобола" открыл счет на 27-й минуте после ошибки вратаря "Кайсара" - тот не сумел справиться с дальним ударом и мяч от его рук влетел в ворота.
Во втором тайме форвард оформил дубль (68-я), замкнув головой навес с фланга.
Костанайцы доигрывали матч в меньшинстве после удаления Нургалиева, заработавшего две желтые карточки.
"Кайсар" сумел воспользоваться численным преимуществом и отыграть один мяч не без помощи автогола - мяч в свои ворота срезал игрок "Тобола". Кызылординцы вырвали ничью на 94-й минуте после пенальти, который реализовал Асхат Тагыберген.
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Флуд и оффтопик (часть 3)
211: супу Щавельный. Мааааарик, ... - Щаве́левый суп :oops:
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital: Должен получится сюрпрайз Виталя, интригуешь!!! Ждём!!!
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60: Алиса: Потерпите))) Должен получится сюрпрайз ;-) :lol:
Флуд и оффтопик (часть 3)
Ну забудем о неблагозвучном для русского языка названии Инстаграм и вернемся к настоящему дачному супу Щавельный.. Помню вкус с детства с советского времени.. b.radikal.ru
Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале: Это Виталу намекаешь?)) Он в Мацкве побегает по дольчегабано бутикам и прикупит. А ты потом как выступишь... А я иду такая вся в Дольче Габбана, Я иду такая вся, на сердце рана....