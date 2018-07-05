Цены на газ для автомобилей поднялись в Костанайской области

С 1 июля вместо 69-70 тенге литр топлива на АГЗС стал стоить 75 тенге. Сегодня, 5 июля, в областном пресс-клубе ситуацию прокомментировали представитель управления энергетики и руководители газосетевых организаций.

В Костанайской области три лицензированных компании - ТОО «База сжиженного газа», ТОО «Промбаза-7» и ТОО «Кепiл - Сапа А» - реализуют в розницу сжиженный нефтяной газ. В баллонах - для населения, с АГЗС - для заправки автомашин. У них единый поставщик - ТОО «СНПС - Актобемунайгаз». Общий объем поставок в область лимитируется министерством энергетики.

До начала 2017 года антимонопольная служба регулировала розничные цены на сжиженный газ. После этого времени газосетевые организации получили право формировать цену самостоятельно. Она складывается из устанавливаемой минэнерго предельной оптовой цены, транспортных затрат, расходов на содержание автогазозаправочных станций.

- Оптовая цена меняется, за последние два года она менялась трижды в сторону увеличения, однако костанайские газосетевые организации розничные цены не повышали, - отметила главный специалист отдела энергетики управления энергетики и ЖКХ Юлия САХНО. - С 1 января 2018 года предельная оптовая цена составляет 38 701,67 тенге за тонну без НДС, до этой даты она была 34 319 тенге за тонну без НДС. Для справки - до 1 июля 2017 года она составляла 28 000 тенге.

С учетом этого фактора, а также роста железнодорожных тарифов, стоимости электричества и дизельного топлива, используемого для доставки газа на АГСЗ владельцы газосетевых компаний приняли решение поднять розничные цены.

При этом цены на газ в баллонах не изменились: 27 л стоит 1150-1200 тенге, 50 л - 2 400-2 500 тенге. Выросли розничные цены на автогаз - с 69-70 тенге за литр до 75 тенге.

Корреспондент «НГ» поинтересовался, какую прибыль владельцы газосетевых компаний заложили эту цену. Участники брифинга не ответили, сославшись на коммерческую тайну.

Директор ТОО «Кепiл - Сапа А» Дмитрий АМЕЛИН отмел предположения о ценовом сговоре. Информация об этом появлялась в соцсетях.

Со своей стороны Юлия Сахно проинформировала, что управление приняло к сведению информацию по возможному сговору о поднятии цен между ТОО «База сжиженного газа» и ТОО «Промбаза-7». Управлением энергетики и ЖКХ будет инициирована соответствующая проверка департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции.