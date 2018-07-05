Документы вынесли в народ - акция “Ночь в архиве” впервые прошла в Костанае
Артём МАРУСИЧ
Здание государственного архива Костанайской области (ГАКО) открыло свои двери для горожан в среду, 4 июля, в 18:30. В холле гостей встречали сотрудники ведомства - они подготовили сценки о истории нашего края, основанные на архивных документах: про голод 30-х, военное время 40-х и целину 50-х годов. После этого посетители отправились изучать подготовленные для них информационные зоны.
- Решили организовать мероприятие - идти в ногу со временем, показать архив во всей своей красе, - рассказала “НГ” архивист ГУ “ГАКО” Татьяна ОМАРОВА. - Все документы, которые мы храним, используем для публикации на выставках и в периодической печати, хотелось вынести в народ. Здесь предоставляются оригиналы документы.
В холле расположилась фотовыставка “Архивист - это звучит гордо”, которая рассказывала работе архивистов и мероприятиях, в которых они принимали участие. Также на первом этаже, в читальном зале, можно было посмотреть документы разных эпох. Зона “Сокровища архива” включала в себя как подшивки местных газет (включая “НГ”), так и метрические книги царских времен. С помощью последних гости могли попытаться составить генеалогическое древо своей семьи.
Документы 30-х годов прошлого века написаны на латинице, в более старых документах - арабская графика. Переходу на латиницу были посвящены и обещанные в анонсе мероприятия конкурсы.
- С десятого века казахи пользуются арабской графикой, - рассказала специалист ГУ “ГАКО” Анна КАРПУХИНА. - Она претерпевала разные изменения. Даже еще в начале этого века старые бабушки знали арабский и умели читать. С 1929-го по 1940-й год у нас стала употребляться латиница. Я присутствовала на круглом столе, посвященном переходу на латиницу (к 2025-му году - “НГ”). Там были люди, чьи родители еще на латинице получали свои свидетельства о рождении.
В соседнем зале, в кабинете публикаций и использования документов, развернули зону “Мы - дети одной семьи”. Женщины в национальных костюмах разных народов фотографировались с гостями и угощали их вкусностями. Так как гостей было немного, в отличие от аналогичных мероприятий в музее, библиотеке и Доме Дружбы, угощений хватило всем.
На втором этаже разместилась выставка с фотографиями Костаная 1970-х годов, игровая комната “Гамбит”, где гости могли поиграть в шахматы и шашки. В отдельном кабинете были представлены изделия ручной работы, выполненные сотрудниками архива. Тут, как и на первом этаже, гостей ожидали угощения: чаепитие с баурсаками, "хворостообразным" чак-чаком и конфетами.
- Понравились конкурсы, - отметила посетитель выставки Ирина ПАРХОМЕНКО. - Я была с дочерью, попали в святая святых - хранилище архива. Уникальное мероприятие - возможность посмотреть, полистать документы. Интересно было посмотреть на фотографии, вернувшие в детство. Работники архива были приветливы, гостеприимно зазывали на чай.
3-й и 4 этажи здания занимает хранилище, где в этот вечер проводились экскурсии. Каждый этаж - в двух уровнях, уровни разделены металлическим перекрытием. Всюду, куда не бросишь взгляд, заполненные документами полки.
- У нас хранится 537 627 документов, - сообщила архивист Ирина БОРОДИНА. - Несмотря на то, что запрос можно отправить по электронной почте, летом обычно много запросов - люди приезжают в гости, заодно обращаются в архив. Одним нужно подтвердить трудовой стаж, другие хотят найти информацию о своих родственниках. По запросам мы отправляем архивную справку, если необходимо, в приложении отправляем скан документа.
К девяти часам вечера здание начало пустеть и окончательно закрылось в 21:30.
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