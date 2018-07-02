Сбившего двух детей водителя привлекли к ответственности в Костанае
Водителем оказалась 29-летняя девушка, управлявшая автомобилем Toyota Camry. 30 июня, около 21.30, на перекрестке улиц Гоголя и Алтынсарина она совершила наезд на двух детей. Об этом сегодня, 2 июля, сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области.
Иллюстративное фото screen-ad.ru
- Водитель, следуя по улице Гоголя, при повороте налево на улицу Алтынсарина (в сторону КЖБИ) совершила наезд на двух пешеходов - 11-ти и 14 лет. В результате ДТП пострадавшие получили легкие телесные повреждения, - комментируют произошедшее в пресс-службе.
Согласно результатам медицинского освидетельствования, в момент наезда девушка была трезва. Составлен административный протокол по ст. 610 КоАП РК. По этой статье ей грозит штраф в размере 40 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до 9 месяцев.
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