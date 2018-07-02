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211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Обо мне опять за глаза тему повели.. Нет чтобы как то лично высказать.. Бояться.. Значит Уважают..
02.07.18 18:06
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Со времени Соглашения с НГ, настоящих мушчинок как ветром сдуло.. Не нужны они тут.. "Кто за базар отвечает глядя прямо в глаза"..
02.07.18 18:04
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Вообще собирать сплетню кто кого бил в семьях или какая жена изменила мужу с кем то, раннее немного думал что это не удел мушчинок.. А вот надо же.. АбшЫбался..
02.07.18 18:03
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале: Жительница Костанайской области избила св Сплетни они есть сплетни.. Да уш.. Да, были люди в наше время.. Не то что форумное племя.. Богатыри не вы..
02.07.18 18:01
211
Костанай и ветер северный...
Где наше привидение Северное.. Тоже как никак на правительство работает.. Ахмеду удачи, не сдал никого и выйдет чистым..
02.07.18 17:55
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Акцию “Ночь в архиве” впервые проведут в Костанае

Артём МАРУСИЧ

2 июля 2018, 15:30 |  Культура

Первая "Ночь в архиве" пройдет в среду, 4 июля, она начнется в 18:30 и продлится до 21.00. Гостей ждут в здании государственного архива Костанайской области по адресу: ул. Майлина, 2/6.

Мероприятие приурочено к празднованию 95-летия архивной службы Костанайской области.

В программе: интеллектуальная викторина, развлекательные конкурсы, фотодокументальная выставка “Архивист - это звучит гордо”. На мастер-классах архивного дела расскажут о том, как исполняются запросы генеалогического характера и как составить генеалогическое древо.

- Для посетителей будет организована экскурсия в хранилище архива, - сообщила "НГ" руководитель отдела использования и публикации документов облгосархива Асемгуль КАДЫРМЕНОВА. - Там они смогут увидеть подлинники исторических документов, фотодокументы.

Вход свободный.
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