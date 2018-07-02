Акцию “Ночь в архиве” впервые проведут в Костанае

Первая "Ночь в архиве" пройдет в среду, 4 июля, она начнется в 18:30 и продлится до 21.00. Гостей ждут в здании государственного архива Костанайской области по адресу: ул. Майлина, 2/6.

Мероприятие приурочено к празднованию 95-летия архивной службы Костанайской области.



В программе: интеллектуальная викторина, развлекательные конкурсы, фотодокументальная выставка “Архивист - это звучит гордо”. На мастер-классах архивного дела расскажут о том, как исполняются запросы генеалогического характера и как составить генеалогическое древо.

- Для посетителей будет организована экскурсия в хранилище архива, - сообщила "НГ" руководитель отдела использования и публикации документов облгосархива Асемгуль КАДЫРМЕНОВА. - Там они смогут увидеть подлинники исторических документов, фотодокументы.

Вход свободный.