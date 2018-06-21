Вероятность победы «Вашингтона» в сезоне 2018/19

Сможет ли Овечкин удержать «Вашингтон» на вершине НХЛ?

По итогам завершившегося сезона Национальной хоккейной лиги игроки столичного «Кэпиталз» впервые стали обладателями Кубка Стэнли. Первым заветный трофей поднял капитан «Вашингтона», россиянин Александр Овечкин (также он стал MVP финала). Давайте разберемся, сумеют ли новоиспеченные обладатели Кубка Стэнли во главе с 32-летним Ови защитить звание сильнейшего клуба НХЛ.

К началу сезона 2017/18 хоккеисты «Вашингтона» традиционно подошли в статусе одного из фаворитов по версии букмекеров (свежие отзывы БК Лиги ставок можно увидеть тут). Столичная команда в первых играх выглядела слабо относительно своего уровня: из первых 10-ти встреч в основное время было выиграно всего две. Позже дела пошли лучше, как у ключевых исполнителей, так и у клуба в целом. Под конец регулярного чемпионата «Вашингтон» добрал свое и полностью оправдывал возложенные на него в начале сезона ожидания: 12 побед, одержанные в 15-ти последних матчах принесли команде Овечкина победу в столичном дивизионе (а сам Ови в 7-й раз получил награду лучшему снайперу регулярного чемпионата). В целом на протяжении «регулярки» было всего 2 отрезка, в которых «Кэпиталз» проиграли 3 игры подряд.

В плей-офф «Вашингтон» сам создавал себе проблемы, после чего героически их преодолевал: на третий матч 1/8 финала столичные хоккеисты отправились при счете 0:2, а также были в шаге от вылета в полуфинале против «Тампы». В новом сезоне кардинальных изменений в составе «Кэпиталз» не предвидится, поэтому хоккейные аналитики прогнозируют продолжение доминирования «Вашингтона» как минимум в Столичном дивизионе. Хоккей, показанный всеми звеньями команды Барри Тротца, эксперты сравнивают с игрой футбольной «Барселоны».

Главными конкурентами клуба Овечкина и Кузнецова, скорее всего, станут хоккеисты «Тампа-Бэй» во главе с Никитой Кучеровым и Андреем Василевским. В регулярном чемпионате «Молнии» забросили шайб больше остальных 30-ти участников и уверенно выглядели в плей-офф. Также высокие шансы на победу в НХЛ-2018/19 имеют «Нэшвилл» и «Вегас» (скачать приложение Лиги ставок можно тут), чтобы получить выгоду из хоккейных прогнозов). «Предаторс» выиграли регулярный чемпионат, а к новому сезону обещают стать еще сильнее. Что касается дебютантов НХЛ, едва не ставших чемпионами – «рыцари» были крайне сильны в «регулярке» и всего с тремя поражениями дошли до финала Кубка Стэнли: в следующем сезоне они будут рассматриваться в качестве уже не «темных лошадок», а одних из главных фаворитов сезона.