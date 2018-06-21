Филиал АО «КазТрансГаз Аймак» ответил на вопросы о температурном коэффициенте

В конце марта акционерное общество, опубликовав объявление в газете, известило о том, что с 1 апреля 2018 года при расчетах за газ вновь будет использоваться поправочный коэффициент. Костанайцы недоумевали: в прошлом году применение коэффициента судом было признано незаконным, компания возвращала потребителям деньги. Однако с апреля ситуация кардинально изменилась.

Если счетчик перенесут в помещение, к его показаниям поправочный коэффициент применяться не будет/ Фото Николая СОЛОВЬЕВА

В «НГ» потребители направляли вопросы, связанные с коэффициентом, их было много. Возможно, потому, что в свое время именно жители Карабалыкского района Костанайской области были инициаторами судебного спора газовиков с антимонопольщиками. 17 мая «НГ» опубликовала письмо жительницы поселка Майколь Надежды Петряковой с вопросами по поводу коэффициента и газовых счетчиков. Затем редакция направила запрос в адрес Костанайского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак», в котором собрала еще серию вопросов от читателей. Публикуем предоставленные ответы.

Чем обусловлено применение температурного поправочного коэффициента?

Законы физики, согласно которым газ имеет свойство менять объем при определенной температуре и давлении, никто не отменял. Ранее они не применялись, потому что их применение было закреплено нормативным правовым актом только в 2014 году приказом министра энергетики РК от 3 ноября 2014 года № 96 «Об утверждении Правил розничной реализации и пользования товарным и сжиженным нефтяным газом». Пункт 38 данных правил устанавливает, что в целях учета за единицу измерения объема товарного газа принимается один кубометр при температуре 20 градусов по Цельсию и давлении 760 мм ртутного столба. Пункт 39 оговаривает, если параметры внешней среды отличаются от указанных, поставщик осуществляет перерасчет показаний приборов учета без корректоров путем приведения рабочих параметров газа к стандартным условиям.

Таким образом, отмена коэффициента была связана лишь с тем, что методика, на основании которой он рассчитывался, не была зарегистрирована в органах юстиции. Этот правовой пробел устранен. С 1 апреля 2018 года данный коэффициент применяется ко всем потребителям, у которых прибор учета не оснащен термокоррекцией и находится на улице.

- Просим разъяснить на примере, как по формуле рассчитывается потребление газа с учетом коэффициента.

- Формула расчета и пример расчета вынесены в инфобокс. Обозначения на рисунке 1: К - поправочный коэффициент; 0,0029 - коэффициент приведения к стандартным условиям, полученный при делении стандартной температуры, равной 293,15°К, и стандартного давления, равного 101 325 Па; Рг - избыточное давление газа, подаваемого бытовым потребителям (2 000 Па); Рб - барометрическое давление в районе газоснабжения, определяемое по данным соответствующего территориального отделения метеорологической службы; 273,15 - коэффициент перевода значения температуры в градусах по шкале Цельсия в термодинамическую температуру в Кельвинах; Тг - средняя температура газа в приборе (в случае наружного расположения прибора температура газа приравнивается к температуре наружного воздуха).

На рисунке 1 - формула расчета. На рисунке 2 - пример расчета / Инфографика Эдуарда ВОЛКОВА

На рисунке 2 - пример. Рассчитан среднемесячный поправочный коэффициент за апрель для потребителей в Костанае и ближайших населенных пунктах. Исходные данные: средняя температура наружного воздуха - плюс 4,5°С, барометрическое давление - 99 700 Па, избыточное давление газа, подаваемое бытовым потребителям - 2 000 Па. Подставляя эти данные в формулу, получаем значение коэффициента 1,062.

Предположим, что расход газа за апрель по счетчику составил 100 кубометров, с учетом поправочного коэффициента расход составит 100х1,062 = 106,2 кубометра.

Температура, применяемая для расчета коэффициента, разная в разных районах области и даже отдельных населенных пунктах одного района. Как это учитывается, как происходит на практике?

Филиал РГП «Казгидромет» по Костанайской области, согласно договору, предоставляет информацию о среднемесячной температуре воздуха и среднемесячном атмосферном давлении по данным метеостанций «Костанай», «Карабалык», «Тобол», «Житикара», «Рудный».

Если газовый счетчик стоит в помещении, где зимой не бывает минусовых температур, будет ли применяться к его показаниям коэффициент?

Методика применяется при учете товарного газа с помощью бытовых приборов учета газа, устанавливаемых вне помещений. Согласно СТ РК 2547-2014 «Классификация систем измерений расхода газа в зависимости от условий эксплуатации. Выборы методов и средств измерений расхода газа», на новые и реконструируемые системы измерения расхода газа применяют счетчики с механической температурной компенсацией.

Нужно ли владельцу как-то документально фиксировать местоположение счетчика?

ТОО «РЦКУ-Костанай» заполняет акт инвентаризации потребителя, где делается отметка о расположении прибора учета. В случае сомнения в правильности указания этого расположения необходимо обратиться в ТОО «РЦКУ-Костанай».

Имеет ли право владелец счетчика перенести его в помещение, если он сейчас установлен на улице? Если да, то какова процедура?

Потребитель имеет право перенести прибор учета расхода газа. Для этого необходимо обращаться в Костанайский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» с заявлением, по результатам рассмотрения которого потребителю будут даны рекомендации о дальнейших действиях.

Надежда Петрякова в своем письме, опубликованном в «НГ», писала, чтобольшинство счетчиков без корректора «в этом году поверку не пройдут. Это будет один из способов заставить население покупать новые дорогостоящие счетчики».

Вывод читателя является ошибочным, ответили газовики. Прибор учета является собственностью потребителя и только ему решать, какой он будет устанавливать и в каком ценовом сегменте. Кроме того, филиал АО не проводит поверки приборов учета, это отнесено к компетенции других специализированных юридических лиц.

Касательно комиссионных сборов при оплате - это прерогатива собственников терминалов, через которые производится оплата. Сейчас ряд банков предлагает онлайн-оплату коммунальных платежей без комиссии. Также произвести оплату без комиссии можно в кассах филиала.

Руководство филиала также доводит до сведения потребителей, что компания открыта для общения. При наличии вопросов и проблем, требующих разрешения, потребитель может обратиться к сотрудникам. Руководство филиала реально ведет прием по личным вопросам.