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Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Лиля. Если не трудно. Вернее я тебя прошу . Скинь по новому свой номер. Не сохранился он у меня. Я же знаю тебя ты ж не обидишь меня. Ты только на форуме жеская а в душе мягкая. Жду.
18.06.18 22:00
Vital
Касымбек рассказал о версиях причин крушения поезда в Шу
Нг. Если интереснно. У меня есть ролики на васап могу скинуть. В плане том что б инфа была полная. Правда там маты. Я думаю вы спрааитесь
18.06.18 21:54
Menden1968
Касымбек рассказал о версиях причин крушения поезда в Шу
Что то он не так там приварил рельсу. Марик так у вас рельсы не сваривают не позваляет температурный режим...у нас в Европе это делают.Давай другую версию.
18.06.18 21:48
Ваш земляк
"Много раз". Шукеев рассказал, как ел лапшу быстрого приготовления
Поседел и облысел Умирзак Естаевич...По мне, так лучший из всех акимов Кустанайской области.
18.06.18 21:44
Menden1968
"Много раз". Шукеев рассказал, как ел лапшу быстрого приготовления
В 90е я тоже её сьел немерное количество когда в машине жил...
18.06.18 21:43
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Недостоверную аудиозапись о краже детей распространяли жители Костанайской области

Татьяна НАЗАРУК

18 июня 2018, 17:16 |  Происшествия

Жители села Камысты при помощи мессенджера WhatsApp распространяли аудиозапись о том, что у них в селе возможны случаи кражи детей. Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.

- В аудиозаписи говорится, что по улицам села передвигается машина, в которой находятся двое мужчин и женщина и они предлагают подростку проехаться с ними, - говорится в сообщении пресс-службы. - Автор записи утверждает, что данная ситуация связана с кражами детей. Сотрудники Камыстинского РОВД данное сообщение проверили. Факт кражи ребенка не подтвердился.

Так как в последнее время случаи появления недостоверной информации участились, полицейские обращаются к жителям области с просьбой не распространять сведения, полученные от анонимного источника.

За это предусмотрена уголовная ответственность по ст. 274 УК РК (распространение заведомо ложной информации). Возможные санкции - штраф, исправительные работы, ограничение и лишение свободы.


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