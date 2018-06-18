Недостоверную аудиозапись о краже детей распространяли жители Костанайской области
Татьяна НАЗАРУК
Жители села Камысты при помощи мессенджера WhatsApp распространяли аудиозапись о том, что у них в селе возможны случаи кражи детей. Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.
- В аудиозаписи говорится, что по улицам села передвигается машина, в которой находятся двое мужчин и женщина и они предлагают подростку проехаться с ними, - говорится в сообщении пресс-службы. - Автор записи утверждает, что данная ситуация связана с кражами детей. Сотрудники Камыстинского РОВД данное сообщение проверили. Факт кражи ребенка не подтвердился.
Так как в последнее время случаи появления недостоверной информации участились, полицейские обращаются к жителям области с просьбой не распространять сведения, полученные от анонимного источника.
За это предусмотрена уголовная ответственность по ст. 274 УК РК (распространение заведомо ложной информации). Возможные санкции - штраф, исправительные работы, ограничение и лишение свободы.
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