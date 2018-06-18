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Казахстанский супертяж одержал досрочную победу в андеркарте боя чемпиона WBA

18 июня 2018, 09:35 |  Спорт

Казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий нокаутировал грузина Ираклия Гвенетадзе, передает корреспондент Vesti.kz.

Фото из личного архива Жана Кособуцкого

Их рейтинговый бой прошел в андеркарте вечера бокса в Киеве, в главном событии которого чемпион мира в наилегчайшем весе по версии WBA украинец Артур Далакян (17-0, 12 КО) в своей первой защите техническим нокаутом победил обязательного претендента из Таиланда Сиричая Тайена (50-4, 35 КО).

Бой Кособуцкий - Гвенетадзе был рассчитан на шесть раундов, но грузин, успевший побывать в нокдауне, отказался от продолжения после первого раунда. Официальный итог боя - победа казахстанца техническим нокаутом.

Для 29-летнего Кособуцкого эта победа стала шестой досрочной в шести проведенных боях. В профи он дебютировал в сентябре 2017 года. До Киева казахстанец четырежды выступал в белорусском Минске, а еще один раз - в российской Москве.

Поражение в прошедшем бою стало для 27-летнего Гвенетадзе восьмым, причем в семи случаях он проигрывал досрочно. До Украины грузин трижды дрался в Бельгии, дважды - в Германии, а еще по разу - в Румынии и Швеции. В профи грузин дебютировал в октябре 2016 года и все свои десять побед (семь нокаутом) одержал на родине. 
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