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На выходные в Костанае без горячей воды останутся два дома
Галина КАТКОВА
8 июня 2018, 17:42 | ЖКХ
С 8 по 11 июня горячее водоснабжение ГКП «КТЭК» отключает по адресам ул.Майлина,21 и пр. Аль-Фараби, 121.
Иллюстративное фото
Мера вынужденная, сообщает пресс-служба теплокомпании. Отключать ГВС приходится из-за порыва. Тепловики приносят извинения потребителям за причиняемое неудобство.
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