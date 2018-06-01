«Мы познакомились за немецким бешпармаком», - директор Центра культуры российских немцев презентовал книгу о Герольде Бельгере в Костанае

Владимир АУМАН - наш земляк, хотя родился он не в Костанае, кандидат исторических наук и заслуженный работник культуры РК. Сейчас живет в Москве и возглавляет Центр культуры российских немцев. Через всю его научную и публицистическую деятельность проходит тема судьбы немецкого народа.

В последние годы Владимир Ауман написал серию книг о жизни известных в Казахстане немцев. В феврале 2018 года вышла в свет книга «Такая выпала стезя» - о писателе, переводчике, знатоке казахского, русского и немецкого языков Герольде Бельгере.

Первая презентация этой книги прошла в Алмате, где жил Бельгер. А сегодня, 1 июня, Владимир Ауман привез книгу в Костанай. В библиотеке им. Толстого прошла мини-презентация и встреча писателя с теми, кому дорога память об истории немцев в СССР и Казахстане.

В книге Ауман описывает маленького мальчишку Герольда, вместе с родителями депортированного из Поволжья в Северный Казахстан в начале войны, выучившего казахский язык в совершенстве и влюбившегося в народ, который его приютил. После депортации была Алма-Ата, давшая Герольду Бельгеру возможность получить образование, заниматься литературной деятельностью. За 80 лет Бельгер написал свыше 40 книг на трех языках. Он горячо любил Абая и критиковал современную казахстанскую власть.

Главная мысль книги изложена в одной из строк, написанной самим же Бельгером: «Мы много говорим о том, какой след оставили в России немцы. Об этом написано много. Но то, как мы тут жили, особенно после Указа 1941 года, не написано ничего».

Герольда Бергера, так же, как и Владимира Аумана, в раннем возрасте депортировали из разных частей СССР в Казахстан, опасаясь диверсии со стороны русских немцев. Эта трагедия, сплотившая народ, легла в основу книги.

- Владимир Андреевич родился в Запорожье, в Украине, в возрасте 3,5 лет был выслан с родителями в Федоровский район - в Банновку, - рассказал о писателе координатор проектов немецкого культурного центра Вячеслав АНДРЕЕВ. - С тех пор Костанайскую область и Казахстан он считает своей малой родиной. Когда Владимиру Андреевичу было 6 лет, его брата задержал комендант за побег из Банновки, а его самого зверски избил. Даже немецких детей в то время называли фашистами. С тех пор Владимир Ауман поставил себе цель разобраться - почему его, ни в чем не виновного человека, называли врагом и гнобили.

Появление русских немцев, или немцев Казахстана, которые сформировались в нашей стране, как отдельная группа, было бы невозможным без тех народов, которые сформировали их особенные черты. Об этом постоянно говорит Владимир Ауман.

- Попавший в чисто казахский аул, Герольд Бельгер в этой среде язык изучил так, как его не знали и не знают сегодня, - рассказал о герое своей книги автор. - Бельгера называют последним казахом. Когда он перевел «Кровь и пот» Нурпеисова, писавшие на казахском языке к нему в очередь выстраивались, чтобы тот перевел их книги. Я знал Бельгера очень тесно, 25 лет работал в Казахстане, мы в Алма-Ате с ним встречались. Он мне рассказывал, что изучал язык основательно. Вот сидит казашка, шерсть делает, а он у нее спрашивает, как будет шерсть по-казахски. Только этого слова он знал 7 переводов.

Бельгеру при жизни присвоили звание «Писателя трех народов, человека трех народов». Себя он считал до основания казахом, хотя в душе оставался немцем. Похоронить себя он попросил на Кенсае (кладбище в Алматы - «НГ»). Умер Бельгер в 2015 году в возрасте 80 лет.

Владимир Ауман работал над книгой 1,5 года, текст писал шариковой ручкой - каждый день по 16 часов. По словам Аумана, он так увлекся своей работой, что стал не писателем, а рабом.

- Мое счастье было в том, что я знал тех людей, о ком писал, - отметил он. - Я долго созревал для этой книги, читал его произведения. Даже не помню, как мы с Бельгером в первый раз встретились. Наверняка это было во время мужской сходки в Алма-Ате, и мы познакомились за немецким бешпармаком. Смех смехом, но это правда. В традиционный казахский рецепт добавляют морковь, вместо баранины - свинину... Меня радует, что мы тогда не говорили о национальностях, это прекрасно! У меня у самого внучка - кореяночка, внуки - настырные хохлята.

На вопрос корреспондента «НГ», как ему и Бельгеру удалось сохранить самообладание и не озлобиться на мир за ту депортацию, Владимир Ауман ответил, что не ожесточаться - это кредо нормального человека.

- Мир ведь состоит не только из тех, кто принял указ о депортации, - отметил писатель. - Мир состоит из добрых людей. Казахи облегчили нашу участь, приняли нас в свою семью. У немцев в связи с этими событиями выработалось терпение, оно дало возможность уцелеть, выстоять и состояться как личность. Немцы впитали в себя русскую, казахскую культуру, это нас обогатило.

В память о своем приезде на родину Владимир Ауман подарил библиотеке им. Толстого несколько экземпляров книги «Такая выпала стезя». С ней можно познакомится в читальном зале.

Завтра писатель планирует навестить могилы родственников в Банновке, а 5 июня Владимир Ауман будет выступать на конференции в Астане, посвященной немецкому народу.