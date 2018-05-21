Быстрее не бывает

Форум
Добринцофф
Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области
Бывалый : Кстати на этих выходных на базарах Астаны начали продавать картофан нового урожая. Как ты думаешь, юджин, какие северяне Ее вырастили? )))))))? Я ещё месяц назад начал новый урожай...
21.05.18 21:39
Добринцофф
Снова убивают деревья
Очевидец: Куда смотри акимат? Говорят акимат этой зимой в Египте отдыхал)) c.radikal.ru a.radikal.ru c.radikal.ru d.radikal.ru b.radikal.ru d.radikal.ru
21.05.18 21:35
Бывалый
Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области
Кстати на этих выходных на базарах Астаны начали продавать картофан нового урожая. Как ты думаешь, юджин, какие северяне Ее вырастили? )))))))?
21.05.18 21:28
анна
Снова убивают деревья
ну вы же видите,что бесполезно..все делается с разрешения властей
21.05.18 21:20
54
Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области
Умирает село. Сколько уже заброшенных деревень.Уезжают люди. Нет работы, нет медобслуживания. Были совхозы худо бедно всё это было. Был недавно в родной деревне. Кончилась деревня. Заброшенные дома,...
21.05.18 21:05
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

В Костанае прошёл областной чемпионат по баскетболу среди мужских команд

Дмитрий ПЕТРЕНКО

21 мая 2018, 16:28 |  Спорт

В чемпионате области приняли участие 12 мужских команд, в которых играли и профи. Турнир прошел в спортзале ДЮСШ № 1 им. Кадырбека Оспанова. От Костаная выступили 3 команды, 2 состава представил Костанайский автодорожный колледж.

Команда КФ ЧелГУ (в желтой форме) одержала волевую победу над командой из Рудного

В четвёртом, финальном туре, с учетом набранных очков, призовые места оспаривали команды ЧелГУ, «Автодор 1», «Затоболец» и сборная Рудного.

В соответствии с регламентом чемпионата Костанайской области, каждая команда может заявить в составе двух игроков–профессионалов и двух игроков, проживающих за пределами Костанайской области. Например, в составе «Затобольца» выступил легенда костанайского баскетбола, игрок команды «Тобол» Тимур Султанов. Как пояснили «НГ» организаторы, всё это делается для повышения статуса турнира.

- Смотри, смотри - вон тот, с косичкой, играет за Магнитогорск - говорили игроки команды Рудного.

Именно между командами Костанайского филиала ЧелГУ и Рудного состоялось одно из самых напряженных противостояний турнира. Тренеры не могли спокойно наблюдать за игрой своих подопечных, брали тайм-ауты, кричали, переживали и поддерживали спортсменов.

- Данный турнир является регулярным, плановым чемпионатом области сезона 2017-2018 годов, – рассказал «НГ» руководитель областного филиала РОО «Федерация баскетбола РК» Сергей ВОЛКОВ. - Можем похвастаться и сказать, что ни в одной области Казахстана нет такого чемпионата, потому что это организационно очень сложно. Любовь к популяризации баскетбола в Костанайской области настолько высока, что мы на постоянной основе проводим такой чемпионат. Организатором является аккредитованный филиал национальной федерации баскетбола, который получил лицензию в управлении спорта, чтобы заниматься популяризацией и пропагандой баскетбола в нашем регионе. Особенность данного чемпионата в том, что он проведён на взносах. Команда, играющая в чемпионате, платит 40 000 тенге за четыре тура. Эти деньги аккумулируются в нашем филиале и по итогам мы предоставляем 50% на наградной фонд и 50% на оплату работы судей.

По итогам данного чемпионата было определено 6 традиционных номинаций лучших игроков всего чемпионата. Лучшим защитником признан Тимур Султанов, лучшим атакующим защитником - Шаим Куанов («Затоболец»), лучшим нападающим - Дмитрий Лучко (КФ ЧелГУ), лучшим форвардом - Максим Калюжный (КФ ЧелГУ, лучшим центровым - Антон Быков («Автодор 1»). В номинации MVP победил Александр Дербуш («Автодор 1»).

А команды получили грамоты в номинациях «Прорыв сезона», «Самая дисциплинированная команда» и «Самая молодая команда».

Победителем чемпионата стала команда «Автодор 1», на втором месте «Затоболец», на третьем - команда КФ Челгу.

Отметим, что принять участие в этом турнире могут все желающие команды. В сентябре стартует новый сезон, заявку на будущий чемпионат можно разместить на сайте областного управления физкультуры и спорту или подать лично по адресу Тауелсиздик, 83, офис № 318.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
21.05.18 21:01 Чемпионкой РК по ушу стала жительница Затобольска Марианна Игнатенко
21.05.18 20:19 Департамент КНБ Костанайской области прокомментировал дело о мошенничестве в отношении бывшего сотрудника ведомства
21.05.18 17:30 В Костанае прошёл чемпионат области по волейболу среди девушек 2005-2006 г. р.
21.05.18 15:38 Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области
21.05.18 14:39 Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в Костанайской области требуют капитального ремонта
21.05.18 13:51 Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался процесс по делу о подстрекательстве во взятке
21.05.18 13:48 Подозреваемого в убийстве задержали полицейские Костаная
21.05.18 12:17 Пожары воскресного дня прокомментировала пресс-служба ДЧС Костанайской области
21.05.18 10:24 В Костанае отобрали кикбоксеров для участия в чемпионате РК
20.05.18 21:54 Facebook запустит функцию отправки голосовых сообщений

Комментарии к новости

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 140
Пользователей: 0
Всего: 140

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх