В Костанае прошёл областной чемпионат по баскетболу среди мужских команд
Дмитрий ПЕТРЕНКО
В чемпионате области приняли участие 12 мужских команд, в которых играли и профи. Турнир прошел в спортзале ДЮСШ № 1 им. Кадырбека Оспанова. От Костаная выступили 3 команды, 2 состава представил Костанайский автодорожный колледж.
Команда КФ ЧелГУ (в желтой форме) одержала волевую победу над командой из Рудного
В четвёртом, финальном туре, с учетом набранных очков, призовые места оспаривали команды ЧелГУ, «Автодор 1», «Затоболец» и сборная Рудного.
В соответствии с регламентом чемпионата Костанайской области, каждая команда может заявить в составе двух игроков–профессионалов и двух игроков, проживающих за пределами Костанайской области. Например, в составе «Затобольца» выступил легенда костанайского баскетбола, игрок команды «Тобол» Тимур Султанов. Как пояснили «НГ» организаторы, всё это делается для повышения статуса турнира.
- Смотри, смотри - вон тот, с косичкой, играет за Магнитогорск - говорили игроки команды Рудного.
Именно между командами Костанайского филиала ЧелГУ и Рудного состоялось одно из самых напряженных противостояний турнира. Тренеры не могли спокойно наблюдать за игрой своих подопечных, брали тайм-ауты, кричали, переживали и поддерживали спортсменов.
- Данный турнир является регулярным, плановым чемпионатом области сезона 2017-2018 годов, – рассказал «НГ» руководитель областного филиала РОО «Федерация баскетбола РК» Сергей ВОЛКОВ. - Можем похвастаться и сказать, что ни в одной области Казахстана нет такого чемпионата, потому что это организационно очень сложно. Любовь к популяризации баскетбола в Костанайской области настолько высока, что мы на постоянной основе проводим такой чемпионат. Организатором является аккредитованный филиал национальной федерации баскетбола, который получил лицензию в управлении спорта, чтобы заниматься популяризацией и пропагандой баскетбола в нашем регионе. Особенность данного чемпионата в том, что он проведён на взносах. Команда, играющая в чемпионате, платит 40 000 тенге за четыре тура. Эти деньги аккумулируются в нашем филиале и по итогам мы предоставляем 50% на наградной фонд и 50% на оплату работы судей.
По итогам данного чемпионата было определено 6 традиционных номинаций лучших игроков всего чемпионата. Лучшим защитником признан Тимур Султанов, лучшим атакующим защитником - Шаим Куанов («Затоболец»), лучшим нападающим - Дмитрий Лучко (КФ ЧелГУ), лучшим форвардом - Максим Калюжный (КФ ЧелГУ, лучшим центровым - Антон Быков («Автодор 1»). В номинации MVP победил Александр Дербуш («Автодор 1»).
А команды получили грамоты в номинациях «Прорыв сезона», «Самая дисциплинированная команда» и «Самая молодая команда».
Победителем чемпионата стала команда «Автодор 1», на втором месте «Затоболец», на третьем - команда КФ Челгу.
Отметим, что принять участие в этом турнире могут все желающие команды. В сентябре стартует новый сезон, заявку на будущий чемпионат можно разместить на сайте областного управления физкультуры и спорту или подать лично по адресу Тауелсиздик, 83, офис № 318.
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