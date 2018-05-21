В популярной социальной сети Facebook появится функция отправки аудиосообщений в "Историях". Проигрываться голосовые сообщения будут на цветном фоне. Пользователи смогут добавлять в посты с аудио тексты, стикеры и картинки. Эта функция удобна для тех, у кого нет времени набирать текст, сообщает informburo.kz со ссылкой на The Verge.

Кроме того, разработчики создали архив, в котором пользователи смогут хранить "истории" после их удаления из ленты через сутки в своём аккаунте. Снятые в приложении фото- и видео-материалы будут храниться в личном облаке пользователя, что поможет сэкономить место на телефоне.

По информации портала, первое время новые функции доступны в тестовом режиме только для пользователей из Индии. Компания планирует предоставить эти возможности для пользователей по всему миру, однако точной даты запуска пока нет.

2 мая глава компании Facebook Марк Цукерберг на конференции F8 в Калифорнии анонсировал несколько обновлений в соцсети. Тогда он заявил, что в ближайшее время в Facebook появится функция очистки истории посещений, а саму социальную сеть можно будет использовать в качестве приложения для знакомств.