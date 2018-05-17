Спасатели Костанайской области готовы к купальному сезону

О готовности Костанайской области к купальному сезону 2018 года доложил на брифинге в областном пресс-клубе сегодня, 17 мая, начальник департамента по ЧС Талгат КАКИМОВ.

По информации ДЧС, в 2017 году в водоемах области погибли 19 человек, в том числе 5 детей. Самым трагичным годом стал 2012-й, когда в водоемах области утонули 60 человек.

- Все случаи утопления произошли в местах, необорудованных для купания, - отметил Какимов. - В целях недопущения гибели людей на воде проводится работа по созданию трех новых пляжей для детей в Аркалыке, Рудном и Лисаковске. Также идет работа по приведению в порядок существующих мест для купания. Дно водоемов в зонах отдыха обследуется водолазами, извлекаются все предметы, способные травмировать купающихся. Такая же работа проводится и в детских лагерях отдыха. Из 14 детских лагерей 8 - с водоемами. Пять из них уже обследованы. В период купального сезона спасательные службы будут нести службу в усиленном режиме. За счет свободных смен спасательных подразделений будет создано 6 мобильных постов.

Начальник ДЧС также сообщил, что в Костанайской области 135 мест, в которых купаться запрещено. В частности, в Костанае. на левом берегу реки Тобол, запрещено купаться на 8-километровом отрезке от городского пляжа до садового общества «Текстильщик». И на том же берегу - от городского пляжа до района КЖБИ на отрезке 7 км. Во всех местах, где запрещено купание, либо уже установлены предупреждающие знаки, либо будут установлены.

Впрочем, как заметил Талгат Какимов, это не всегда спасает о несчастных случаев. В прошлом году в Денисовском районе школьник утонул прямо под таким запрещающим купание знаком.

Неосторожное поведение и несоблюдение правил безопасности на воде - частая причина гибели как детей, так и взрослых. Из 14 взрослых, утонувших в 2017 году, 9 были в состоянии алкогольного опьянения. Детские смерти на воде - следствие невнимательности со стороны взрослых, когда ребенок остается на какое-то время предоставленным сам себе.

Для профилактики несчастных случаев в каникулярный период сотрудники ДЧС проводят в школах беседы с учениками и обучающие занятия по оказанию помощи и правилам поведения во время летнего отдыха. Всего за этот учебный год проведено 6 093 часа таких мероприятий.

Талгат Какимов напомнил, что по закону невыполнение правил безопасности на водоемах баз отдыха и частных пляжах лицом, ответственным за их соблюдение, влечет штраф в размере от 7 до 10 МРП.