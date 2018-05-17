Спасатели Костанайской области готовы к купальному сезону
О готовности Костанайской области к купальному сезону 2018 года доложил на брифинге в областном пресс-клубе сегодня, 17 мая, начальник департамента по ЧС Талгат КАКИМОВ.
По информации ДЧС, в 2017 году в водоемах области погибли 19 человек, в том числе 5 детей. Самым трагичным годом стал 2012-й, когда в водоемах области утонули 60 человек.
- Все случаи утопления произошли в местах, необорудованных для купания, - отметил Какимов. - В целях недопущения гибели людей на воде проводится работа по созданию трех новых пляжей для детей в Аркалыке, Рудном и Лисаковске. Также идет работа по приведению в порядок существующих мест для купания. Дно водоемов в зонах отдыха обследуется водолазами, извлекаются все предметы, способные травмировать купающихся. Такая же работа проводится и в детских лагерях отдыха. Из 14 детских лагерей 8 - с водоемами. Пять из них уже обследованы. В период купального сезона спасательные службы будут нести службу в усиленном режиме. За счет свободных смен спасательных подразделений будет создано 6 мобильных постов.
Начальник ДЧС также сообщил, что в Костанайской области 135 мест, в которых купаться запрещено. В частности, в Костанае. на левом берегу реки Тобол, запрещено купаться на 8-километровом отрезке от городского пляжа до садового общества «Текстильщик». И на том же берегу - от городского пляжа до района КЖБИ на отрезке 7 км. Во всех местах, где запрещено купание, либо уже установлены предупреждающие знаки, либо будут установлены.
Впрочем, как заметил Талгат Какимов, это не всегда спасает о несчастных случаев. В прошлом году в Денисовском районе школьник утонул прямо под таким запрещающим купание знаком.
Неосторожное поведение и несоблюдение правил безопасности на воде - частая причина гибели как детей, так и взрослых. Из 14 взрослых, утонувших в 2017 году, 9 были в состоянии алкогольного опьянения. Детские смерти на воде - следствие невнимательности со стороны взрослых, когда ребенок остается на какое-то время предоставленным сам себе.
Для профилактики несчастных случаев в каникулярный период сотрудники ДЧС проводят в школах беседы с учениками и обучающие занятия по оказанию помощи и правилам поведения во время летнего отдыха. Всего за этот учебный год проведено 6 093 часа таких мероприятий.
Талгат Какимов напомнил, что по закону невыполнение правил безопасности на водоемах баз отдыха и частных пляжах лицом, ответственным за их соблюдение, влечет штраф в размере от 7 до 10 МРП.
Последние новости
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Пользователей: 0
Всего: 124
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
На развалинах партстроительства
. [Исправлено: 1234, 17.05.2018 - 19:30]
362: 40% урана у нас и банк низкообогощенного урана у нас. Хороший пример , нужный товар и многим странам Мира .А еще мы его добываем , что бы трусы с майкой в Киргизии и китае купить А еще вся...
Ужас!!!
Ватсон: Мне кажется без него то, что стало Олжа Агро развалится. Не пройдёт и трёх лет. Работяг простых жалко. А долги перед банком... банк конечно же подло поступил. Те кто знает подробности этой...
CHINOIS: Казахстан является доминирующей цивилизованной страной данного региона. По подробнее можно расшифровать,что в течении более двух столетий мы принесли очень серьезного цивилизации?...