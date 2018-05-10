День Победы в Костанае отметили театрализованным представлением, шествием и митингом

«Он же был летчиком!». «А мой - пулеметчиком...». «Да, Марат, спасибо, тебя тоже!». «Не только всю мировую прошел, но еще и до Японии дошел...». Обрывки таких и подобных им фраз долетали до нас задолго до того, как мы оказались на площади перед зданием областного акимата, где 9 мая в 10 утра началось праздничное театрализованное представление.

На площадь перед облакиматом пришло не больше 10 ветеранов

Люди с черно-белыми плакатами, гвоздиками в руках, георгиевскими или голубыми лентами в петличках, шариками и слезами на глазах чуть ли не с 8 часов утра начали выстраиваться вдоль улицы Баймагамбетова и собираться на центральной площади. Около 9 часов утра на остановке «Детский мир» в приехавшем автобусе № 3 пассажиров почти не осталось: десант школьников с плакатами дедов и прадедов высадился и двинул в сторону акимата...

«Сильно скучаю, скоро вернусь»

Пока площадку перед зданием акимата готовили к театрализованному представлению, участники «Бессмертного полка» делились воспоминаниями. У взрослых они выливались в четкие, почти заученные выражения, у молодежи - в робкие слова и попытки осознать прошлое дедов.

Студент 3-го курса строительного колледжа Антон ТОКАРЕВ пришел на парад впервые. С фотографией деда, Евгения Токарева, который умер, когда внуку едва исполнилось 2 года.

- Это отец моего отца, с которым мы, к сожалению, жили отдельно, поэтому о деде я толком ничего не знал, - рассказал «НГ» Антон. - Но в прошлом году захотелось расспросить бабушку. Так я узнал, что он был сапером, призвался в 1944 году. Это фото на плакате - единственное, которое он прислал. На обороте было написано: «Сильно скучаю, скоро вернусь».

Артем Токарев сам реставрировал и оформил фото своего деда Евгения Токарева

Так и вышло - Евгений Токарев вернулся, женился и начал мирную жизнь. Как и другой фронтовик - Гатуф Низамиев, самый младший и единственный выживший на войне из семерых братьев.

- Он ведь себе один год прибавил, когда ему всего 16 было, лишь бы попасть на фронт, - рассказала дочь ветерана Альмира ШАЙМЕРДЕНОВА. - В итоге еще и на японской войне побывал, до 1949 года сражался. Чудом вернулся, а всех его шестерых братьев забрала война. Призывался из деревни Минибаева Альментьевского района Татарской АССР. Русского языка не знал вообще, но военные команды исполнял четко. Был артиллеристом. Вернулся с фронта, чуть ли не в совершенстве владея русским. Ехал через Казахстан, где встретил мою маму, и ради нее здесь остался.

Альмира Шаймерденова рассказывала о своем отце со слезами

Альмира вспоминает рассказ отца о том, как на фронте радовались «обыкновенной картошке». А вообще он не любил говорить о войне и уходил, когда показывали военные фильмы, потому что ком подкатывал к горлу. На этих словах женщина сама еле сдерживает слезы.

- Мой двоюродный дед тоже не любил рассказывать про войну, - говорит директор ГКП «КТЭК» Аскар БЕКПАГАНБЕТОВ, которого мы увидели в строю «Бессмертного полка». - Был простым рядовым. А когда я спрашивал: «Дед, сколько ты немцев подстрелил?» всегда отвечал: «А я только вверх стрелял. Ия жив, и немец - жив!» Шутил, конечно, а в глазах слезы стояли...

Об этих слезах рассказали и другие участники шествия, приехавшие не только из разных районов Костаная, но и области. Представители средней школы п. Веселый Подол Сарыкольского района привезли целое полотно Победы. Отрез ярко-красной атласной ткани 7 м в длину и 1,7 м в ширину полыхал в толпе как знамя. На нем - 70 с лишним квадратов, в каждом из которых имя, фамилия и годы жизни участника войны из Веселого Подола.

Полотно Победы привезли в Костанай преподаватели школы Веселого Подола

- Создавали полотно больше двух месяцев, - рассказала «НГ» заместитель директора по воспитательной работе школы Веселого Подола Светлана МАХАМБЕТОВА. - Начинали с одного-двух метров, и каждый месяц жители поселка добавляли еще метры ткани, чтобы вписать имя и фамилию своего родственника, участника войны. Кто-то вышивал буквы, кто-то клеил. И 7 метров - не предел, полотно Победы будем расшивать дальше. Главное - помнить...

Под пулями не лгут

«Помянем их мольбою... Протянем руки к тем, глаза чьи слёз полны, чей дом осиротел от ужаса беды. Верните память, вернитесь сами!» - звучит песня, открывшая торжественную часть праздника. Медленная, грустная, трогательности которой добавляют выпущенные в небо белые шарики в виде голубей. «Мама, смотри, летят, как космонавты, - искренне восхищается в толпе зрителей малыш лет трех. - Хотя, нет, космонавты же белыми не бывают...». «Зато души солдат бывают», - серьезно отвечает ему мама. И глядит на ветеранов, сидящих на стульях прямо в центре площади. На парад их пришло не больше десяти. Всего в Костанае осталось 66, в области - 157.

Ветеранов поздравили представители областного акимата

- Дорогие ветераны, труженики тыла! Сегодня мы празднуем 73-ю годовщину Великой Победы, - начал речь аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. - Но сколько бы лет не прошло, мы всегда будем помнить о тех, кто спас мир, о тех, кто победил в этой войне. Среди них - четыре казахстанца, которым дважды было присвоено звание Героя Советского Союза. Двое из них - Иван Павлов и Леонид Беда - родом из Костаная. Всего в нашей области проживали 31 Герой Советского Союза и 9 полных кавалеров Орденов Славы. В этом году мы начнем строительство Аллеи Славы, в которой разместим их бюсты.

Аким области напомнил, что в годы войны в Кустанай эвакуировали 6 предприятий: фабрику «Большевичка», переехавшую из украинского Херсона, завод № 507 «А», поставлявший порох в Челябинск, завод № 222, единственный в стране, только в 1943 году выпустивший 2 045 автоматических танковых огнеметов.

Своеобразным подтверждением этих слов стали живые картины, размещенные на семи грузовых ГАЗелях. В одной с гранатой застыл солдат, в другой - танкист в окружении боевых подруг в платках и фуфайках, в третьей молодые медсестры бинтовали голову раненому бойцу, в четвертой на настоящих швейных машинках «работали» сотрудницы той самой «Большевички». И все на фоне черно-белых фото реальных боевых действий, где «под пулями не лгут».

Живые картины боев разместились в семи грузовиках

Закончилось представление цитированием трогательных строчек из писем кустанайцев с фронта, чеканной барабанной дробью и пятиминутным выступлением школьников-кадетов, грянувших троекратное «Ура!» ветеранам, снявших в их честь пилотки и низко склонивших головы.

Кадеты сняли пилотки и преклонили головы перед ветеранами

В парк Победы участники акции «Бессмертный полк» уходили под «День Победы» в исполнении муниципального духового оркестра под управлением Алексея Губенко. Пеший маршрут традиционно пролегал по проспекту Аль-Фараби, улицам Баймагамбетова и Победы. Его осилили только три ветерана войны, остальных повезли на автобусе. Выстроившиеся вдоль улиц горожане махали шариками, флажками, фотографиями отцов, дедов и не скрывали слез. На каждом перекрестке оркестр менял одну военную мелодию на другую, а остановившись перед входом в парк, вновь заиграл «День Победы».

Колонну возглавил муниципальный духовой оркестр

На войну в 17 лет

Оркестр, возглавлявший колонну, отошел в сторону, но, остановившись, продолжал играть. Колонна проследовала дальше - к Вечному огню. После торжественного возложения гирлянды воинской славы объявили минуту молчания.

Таким парк Победы встречал костанайцев 9 мая

За тишиной последовал троекратный залп из автоматов. Церемонию возложения цветов открыли аким области Архимед Мухамбетов и ветеран Великой Отечественной войны Михаил Подоляков. Вместе они возложили корзину с цветами к памятнику кустанайцам, погибшим в годы войны. В числе первых несли цветы председатель областного совета ветеранов Кенжебек Укин и председатель городского совета ветеранов Юрий Харьяков.

После минуты тишины - залп из автоматов

Ветеранов пригласили в палатку, установленную посреди парка.

- Призвался я из Кустаная в 1943 году, в 17-летнем возрасте, - рассказал корреспонденту «НГ» по дороге к палатке ветеран Великой Отечественной войны Иван ХИЦЕНКО. - Обратно вернулся через 7 лет. Воевал на Первом и Втором Украинском фронтах, прошел всю Польшу пешком с боями. Освобождал Варшаву, город Яссы, Познань - три раза город переходил из рук в руки. Закончил войну в городе Пиллау (с 1946 года - город Балтийск - «НГ»), у Балтийского моря. 9 мая нам самолет красные листовки бросил. В них было написано о капитуляции. Точно такие же листовки бросили на немецком языке на немецкий фронт. Немцы оружие свое побросали, руки подняли и шли к нам. День Победы для нас - великий праздник, для меня лично - особенный, я всегда прихожу. У меня брат погиб, друзья погибли, вместе учились, вместе воевали. Вот я им цветочки положил.

Иван Хиценко: «День Победы для нас - великий праздник»

В палатке за столом собравшихся в очередной раз поздравил аким области. Пожалуй, это было единственное спокойное место в парке. Фронтовые 100 граммов, на закуску - бутерброды с колбасой, селедкой, салом, пирожки, котлеты, баурсаки, салаты. Для ветеранов играл баянист Сергей Кобызев.

Ветеранов пригласили в палатку на фронтовые 100 граммов

Возникла небольшая заминка - стульев хватило не всем ветеранам. Организаторы, решая вопрос, пытались протолкнуться, но парк был битком забит людьми. Среди тех, кому не досталось стула, был ветеран войны Дмитрий НАПРИЕНКО.

- В 1944 году призвался из Узункольского района, села Павловка, - рассказал он «НГ». - Мне на тот момент 17 лет было. Нас призывалось три брата, все мы участвовали в боях и все получили тяжелые ранения. Я прослужил 7 лет, два из которых в Китае и пять - в Германии. Воевал на Дальнем Востоке. В первый же день войны с Японией получил первое ранение. Второе ранение уже было тяжелое, в ногу прилетел осколок от снаряда.

Дмитрий Наприенко ушел на фронт в 17 лет

По словам Дмитрия Петровича, 9 мая - не единственный день в году, когда ветеранам уделяют внимание. Особенно в последние годы.

- Нас остается мало, в Костанае, говорили, 60 всего осталось. Поэтому обращают внимание. Насчет этого обижаться нельзя, - говорит он. - А вот сейчас зашли - ветерану сесть негде. Говорят «Сейчас стулья принесем». Я стоял, стоял и ушел оттуда. Ну чего я там буду? Тут меня внучка ждет.

За мемориалом развернулась бесплатная полевая кухня. С двух прицепов раздавали гречневую и пшенную каши, отдельно можно было получить кусочек масла и бутерброд с салом. Ожидаемо образовалась толпа, но корреспонденты «НГ» ждали своей очереди не больше 5 минут.

По соседству курсанты военно-патриотического клуба «Сармат» показывали полевую укладку парашюта. А спортсмены из Союза боевых искусств организовали показательные выступления.

Тем временем ветераны стали расходиться с организованного для них застолья. Свою историю нам рассказал Николай ШАПОШНИКОВ.

Николай Шапошников и его правнук Максим

- В 1943 году, в 17 лет, добровольцем пошел на войну, - вспоминает Николай Алексеевич. - Призывался из Казахстана, воевал на Ленинградском фронте. С Ленинградского фронта пошел на Эстонию, Латвию. Наши войска шли в наступление и я шагал. Для меня война закончилась в Финляндии. Еще два года служил в Германии - но ничего, жив-здоров. Выросли внуки, правнуки, праправнуки растут. Нас никто не забывает, школы обеспечивают продуктами - молодцы. Оно мне уже не нужно, я их не съем, а они тащат и тащат. Хочу поблагодарить школу № 2 за то, что внимание на деда обращают.

- Из Алтайского края пошел на фронт добровольно, - рассказал ветеран Иван КОТЕЛЕВСКИЙ. - Защищал Москву, освобождал Ржев, Смоленск, Белоруссию, Латвию, Литву, Польшу. Дошел до Гамбурга, там я встретился с союзниками. Потом вернулся в Латвию, в Керляндию - там оставались еще нацистские офицеры, назывались «лесные братья». Днем вроде все мирно работали, а по ночам стреляли - много наших еще погибло. Под Москвой слух потерял, а в конце войны, 28 апреля - глаз. Взорвалась немецкая граната... Служил в разведке. В тылу врага, за одну операцию, взорвал танк и бронетранспортер, взял двух языков. Меня наградили Орденом боевого Красного Знамени. На моем счету 27 немцев.

Иван Котелевский, «В тылу врага за одну операцию взорвал танк и бронетранспортер»

У входа на Центральный стадион была развернута небольшая сцена. Тут сразу после минуты молчания начались выступления воспитанников Городской школы детского творчества. Рядом стояли торговые палатки, мангалы.

К 13 часам в парке Победы все еще оставались сотни горожан, пришедших, чтобы возложить цветы к мемориалу.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА и Артема МАРУСИЧА

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