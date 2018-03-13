Костанайские полицейские задержали мошенника, представлявшегося сотрудником ПКСК
Надежда КОВАЛЬСКАЯ
25-летний мошенник был задержан в канун 8 марта сотрудниками Южного отдела полиции УВД Костаная. Как сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области, мужчина представлялся сотрудником ПКСК и требовал деньги на замену канализационных труб.
Иллюстративное фото
Одна из потерпевших передала мошеннику 13 000 тенге. Проводится досудебное расследование по статье 190 части 2 УК РК (мошенничество).
Еще одно преступление произошло в ночь с 8 на 9 марта в п. Аятский Денисовского района. С подворья частного дома были похищены два теленка. Ущерб оценивается в 300 000 тенге.
Уже на следующий день были задержаны четверо подозреваемых в возрасте 23-24 лет. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по ст. 188 ч. 2 УК РК (кража).
Как отмечают полицейские, в целом праздничные дни в области прошли спокойно.
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