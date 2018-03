14 миллиардов лет жизни Вселенной "прокрутили" за 10 минут

Американец Джон Босуэлл (John D. Boswell) создал 10-минутное видео, рассказывающее о зарождении и развитии нашей Вселенной на протяжении 14 миллиардов лет, передает Tengrinews.kz.

Таймлапс с временной шкалой музыкант и видеолюбитель опубликовал на своем YouTube-канале.

"В космическом масштабе времени история человечества столь же короткая, как мгновение ока. Сжав все 13,8 миллиарда лет в 10-минутную шкалу, это видео показывает, насколько мы молоды, и насколько велика наша Вселенная. Начиная с Большого взрыва и заканчивая появлением homo sapiens, это попытка проследовать за развитием со скоростью 22 миллиона лет в секунду, строго придерживаясь современного научного понимания", - подписал свое видео Босуэлл.

На видео звучат отрывки высказываний ученых и популяризаторов науки Брайана Кокса, Карла Сагана и Дэвида Аттенборо. Для создания видео Босуэлл использовал данные из открытых источников NASA, Voyage of Time, Cosmic Voyage, Wonders of the Universeи других.

"Трудно понять, сколько времени составляет 13,8 миллиарда лет. Чем больше вы смотрите это видео, тем больше погружаетесь в то, насколько потрясающе стара Вселенная. Я надеюсь, что, увидев этот эксперимент, вы задумаетесь о громадном, неописуемом времени, которое прошло до того, как мы пришли, и краткости нашего существования в сравнении", - отметил автор таймлапса.