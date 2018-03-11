14 миллиардов лет жизни Вселенной "прокрутили" за 10 минут
Tengrinews.kz
Американец Джон Босуэлл (John D. Boswell) создал 10-минутное видео, рассказывающее о зарождении и развитии нашей Вселенной на протяжении 14 миллиардов лет, передает Tengrinews.kz.
Таймлапс с временной шкалой музыкант и видеолюбитель опубликовал на своем YouTube-канале.
"В космическом масштабе времени история человечества столь же короткая, как мгновение ока. Сжав все 13,8 миллиарда лет в 10-минутную шкалу, это видео показывает, насколько мы молоды, и насколько велика наша Вселенная. Начиная с Большого взрыва и заканчивая появлением homo sapiens, это попытка проследовать за развитием со скоростью 22 миллиона лет в секунду, строго придерживаясь современного научного понимания", - подписал свое видео Босуэлл.
На видео звучат отрывки высказываний ученых и популяризаторов науки Брайана Кокса, Карла Сагана и Дэвида Аттенборо. Для создания видео Босуэлл использовал данные из открытых источников NASA, Voyage of Time, Cosmic Voyage, Wonders of the Universeи других.
"Трудно понять, сколько времени составляет 13,8 миллиарда лет. Чем больше вы смотрите это видео, тем больше погружаетесь в то, насколько потрясающе стара Вселенная. Я надеюсь, что, увидев этот эксперимент, вы задумаетесь о громадном, неописуемом времени, которое прошло до того, как мы пришли, и краткости нашего существования в сравнении", - отметил автор таймлапса.
Последние новости
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Пользователей: 1
Всего: 101
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Моя Деревенька и её окрестности.
гость : а рыба? ловится? Да съел я её уже. В сковородке ещё - осталась... :lol: :-o
Моя Деревенька и её окрестности.
Немношко - пообедал я. Пару глотков пива- a.radikal.ru и теперь пару минут - отдохнуть... :lol: :oops:
а рыба? ловится? он увидел.
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Расплакались тут.. Уже дошло до того, что во главе с автором подымается национальный вопрос.. Раньше без этого могли что то ведь решить? Помню, как журналисты со свечками в вечерний ветерок вышли, в...
Ишь как рынок "клюнул в одно место"..)))), а чего наблюдали, как "мимо плывёт" макулатура??)))