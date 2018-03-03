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Юрий БОНДАРЕНКО: О причастности к истории

«Костанай все больше напоминает дерево с подрубаемыми корнями»
3 марта 2018, 12:03 |  Мнения

В феврале мне довелось, проехав к югу чуть ли не весь Казахстан, очутиться в Туркестане с его знаменитым мавзолеем Ясави (Яссауи). Не буду в очередной раз сотрясать воздух восклицаниями о том, что где-то и что-то там лучше, чем у нас. И у нас немало такого, что достойно внимания. И все-таки поразмышлять есть над чем.

Первое, что бросилось мне в глаза, - разнообразие вокзалов и вокзальчиков, рассеянных вдоль тысячекилометровых железных дорог. Неброские с виду, словно полевые цветы, они завораживают многоцветьем и тем, что в них дышит живая, пусть и не слишком древняя история.

Центральная часть Туркестана, который, в отличие от Костаная, - город не областного масштаба, выглядит целостно и органично: здесь места, сопричастные 41-метровому мавзолею, подчинены общей цели - созданию единого культурно-исторического пространства. Никакой чрезмерной пафосности. Но и сувенирные лавки, и новодел, то есть то, что создано уже современностью, зрительно и логически сопряжено с памятниками культуры прошлых столетий: тут разнообразие скульптурных композиций (судить о профессиональных достоинствах которых - не моя задача), целая стена с перечислением ханов, батыров и биев, чистота и обустроенность дорожек, обочины которых усыпаны однотипными скамейками с расположенными подле них столь же однотипными урнами. И все это дышит несуетливой стабильностью.

…У нас, правда, нет мавзолея, основы которого заложил великий завоеватель Тимур. Но, увы, как мне кажется, в облике Костаная с годами все меньше ощущается единство с его историей. Сугубо исторически, да и эстетически город все больше напоминает дерево с подрубаемыми корнями. А если точнее - бесконечные рубки и высадки деревьев на одном и том же месте. Замечательно, конечно, что у нас есть уникальные памятники прошлого в парке Победы. Замечательно, что сохранилось что-то из старинных сооружений. Но чувства сопричастности с историей у тех, кто бесконечно перекраивает облик города, перетасовывает значимые объекты, меняя их местами, нет. Те, кто постарше, без труда могут вспомнить, сколько раз на их памяти менялся Центральный сквер - лакмусовая бумажка для зуда преобразований.

Не будем углубляться в то прошлое, когда сквер еще был Парком культуры и отдыха. Коснемся времен сравнительно недавних. Испарился яблоневый садик. Исчез декоративный забор. Кустарник выкорчеван сплошь. Сравнительно новые фонари и то уступили место другим. Не говорю уже о бассейне с лебедями, о котором не раз писалось. На улице же Павлова испарились целые кварталы деревьев…

Я, естественно, не враг изменений. Когда появляется Дворец спорта или новый, эффектного вида театр, буду только за. Но зачем же бесконечно менять то, что, врастая в нас, становится частицами исторической памяти? Ведь история - это не только книги и монументы, но и те улицы, по которым мы ходим, те деревья, которые сажали наши отцы, это то, что невозможно менять до бесконечности ради следования моде или каким-то иным, меркантильным целям.

Беда не просто в том, что что-то рубят и сносят, а в том, что торжествует эклектика и практически не остается ни одной части города, которая бы дышала историей и где новое органично сочеталось бы со старым.
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Комментарии к новости

Маркс
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: О причастности к истории




Отправлено: 03.03.18 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У китайцев есть проклятие - "Чтоб ты жил в эпоху перемен!", приписываемое Кун Фу-цзы. Жить в стабильном обществе гораздо комфортнее, чем постоянно пытаться подстроиться под новые условия, правила и обстановку, затрачивая на это нервную и физическую энергию. А когда никто не знает, как правильно что-то сделать и никто не хочет брать на себя ответственность, тогда и прикрывают все эклектикой, находясь при этом в режиме постоянного доделывания, а еще лучше - переделывания уже существующего.

Народный контроль
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: О причастности к истории




Отправлено: 03.03.18 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Призываю Всех горожан нашего города выйти весной на субботник по высадке саженцев благородных сортов деревьев и кустарников!

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