227 тысяч тенге заплатит ГКП "Костанай-Су" водителю из-за неисправного люка колодца
Костанайский городской суд рассмотрел дело по иску гражданина К. в отношении ГКП "Костанай-Су" о возмещении материального ущерба.
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Как написал К. в своем исковом заявлении, во время движения на автомобиле он наехал на люк смотрового колодца, который был неисправен. Крышка люка открылась и нанесла механические повреждения автомобилю.
По информации пресс-службу Костанайского областного суда сотрудники полиции установили, что ДТП произошло из-за нарушения правил содержания колодца предприятием ГКП "Костанай-Су". Постановлением начальника ОАП УВД Костаная по данному факту ГКП привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 632 КР КоАП (Нарушение правил содержания смотровых колодцев подземных коммуникаций, повлекшие ДТП с повреждением транспортного средства).
Иск гражданина К. о возмещении ущерба удовлетворен частично. Суд постановил взыскать с ГКП "Костанай-Су" 227 186 тенге в пользу истца.
Решение еще не вступило в законную силу.
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