Как костанайцы отметили открытие Олимпийских игр - репортаж "НГ"
Открытие Зимних Олимпийских игр-2018, которые стартовали сегодня, 9 февраля,в Пхёнчхане, костанайцы решили отметить по-спортивному и с максимальной пользой - организовали во Дворце спорта благотворительный массовый прокат коньков для детей из малоимущих и малообеспеченных семей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Вечером пятьдесят ребят из вышеупомянутых категорий могли посмотреть концерт, научиться кататься на коньках, найти новых друзей, угоститься конфетами и баурсаками.
Идея таким образом поддержать наших спортсменов, отправившихся защищать честь страны, принадлежит Дому Дружбы. Этот праздник устроен в честь конькобежца Дениса Кузина, шорт-трекистки Анастасии Крестовой и лыжника Виталия Пухкало, для тех, кому поход во Дворец спорта не всегда или вообще не по карману.
- Мы пригласили покататься 15 детей из Костанайского городского приюта и 35 человек, которые живут в малообеспеченных семьях либо находятся на патронатном воспитании, - отметила пресс-секретарь Дома Дружбы Ольга ГОРАЙ. - К каждому ребенку мы прикрепили наставника. Их взяли из числа студентов местных вузов, спортсменов и представителей этнокультурных объединений.
В Ледовый дворец, помимо тех, кого пригласили покататься на коньках, пришли студенты спортивного факультета КГПИ и воспитанники местных ДЮСШ. На праздничный концерт организаторы - отдел и управление культуры - позвали всех, кто хоть как-то причастен к спорту.
Первые 40 минут в общей двухчасовой программе занял концерт и поздравления. Удачи нашим спортсменам пожелали тренер Дениса Кузина Петр Пастушенко и родственники спортсменов: бабушка Дениса Кузина Светлана Григорьевна Карайченцева, жена Виталия Пухкало Анастасия и брат Анастасии Крестовой Вадим Корниенко.
На лед с программой по очереди выходили фигуристки, хоккеисты и конькобежцы из ДЮСШ №3.
Хоккеисты под песню "Трус не играет в хоккей" показательно гоняли по полю шайбу, остальные спортсмены показали, как красиво и слаженно двигаться на льду.
Неожиданно для всех в футболках на сцену выбежали девушки, которые пытались раскачать зал с помощью энергичной зумбы. Народ на трибунах пытался пританцовывать, но от явного холода это не спасало.
Только после того, как к зрителям с песенным номером пригласили чемпионку по танцам на коляске Малику Муктарову, приглашенные дети вместе с наставниками под громкую музыку поехали по кругу.
На льду одновременно оказалось более 100 человек. Дополнительно за детьми следили инструкторы Дворца спорта и приглашенные спортсмены.
Некоторые дети катались строго с наставниками, а кто-то пробовал освоить коньки самостоятельно. В основном те, кто стоял на льду впервые, далеко от бортиков не отходил.
- Хочу немного сама покататься, попробовать, - рассказала "НГ" 13-летняя воспитанница Костанайского городского приюта Салтанат ОРАЗБАЕВА. - Я первый раз здесь и вообще первый раз катаюсь. Меня позвали на этот праздник за хорошее поведение. Когда мне сказали, что я пойду на каток, я очень обрадовалась.
За Уланом ЖАЗЫКБАЕВЫМ из приюта закрепили Бегаим АЗИЗБЕККЫЗЫ, представительницу кыргызской диаспоры.
Пара стояла в стороне от потока катающихся, потому что Бегаим перешнуровывала коньки. Улан в это время опирался на бортик. Стоять на коньках впервые для него было тяжеловато, но парень держался молодцом.
Девушка призналась, что тоже на коньках катается "не на 5+", но вверенного ей мальчишку кататься научит.
- Я сама, можно сказать, любитель в этом деле, - смеется Бегаим. - Но Улану свои знания передам, постараюсь его обучить стоять и кататься на коньках.
Пока ребята катались, народ с трибун медленно двигался к выходу. Концерт продолжался, но оставаться на зрительских местах было холодно.
Зато весело и тепло было катающимся. Кто-то падал, кого-то толкали проезжающие мимо, но все улыбались и подпевали артистам.
Практически весь час и двадцать минут оставшегося на катание время свою подопечную 10-летнюю Анфису БЕРЕЗАНСКУЮ не оставлял студент спортфака КГПИ Виктор АНТОНОВ. Он сам шнуровал девочке коньки и научил ее двигаться спиной вперед.
- Я уже умею, - поделилась Анфиса. - Но именно здесь я еще не была. У меня теперь лучше получается. Я с мамой пришла, она вот там стоит.
А пока одни дети наслаждались льдом, другие отдыхали в раздевалках и пили горячий чай с баурсаками. Специально для этого праздника Дом Дружбы приготовил 50 кг этого лакомства.
Организаторы надеются, что это не последнее подобное благотворительное мероприятие.
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drakon: вход был в ЦП вроде Кирова- называлась... Вроде , как Калинина , вспомнилось ...
Уровень , за уровнем - проходим Brent 62,77 -2,26 22:29 Light 59,17 -2,2 , аж в ушах свистит . :lol:
Переживает! Ученики превзошли своего учителя! 8-)
drakon: запереживался.. "Жижа " ниже - то мне хорошо ! Бензин не волнует ( отчасти )
elektron: открытым текстом плиз непонимать Облигации Федерального Займа