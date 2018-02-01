Евгений ШИБАРШИН: В поисках справедливости

25 января новый председатель Верховного суда РК Жакип АСАНОВ на расширенном заседании судейского корпуса проанализировал качество казахстанского правосудия. Он ориентировался на задачу, которую поставил президент Назарбаев: повысить доверие граждан к судам.

- Верховенство закона будет обеспечено тогда, когда граждане будут получать справедливое решение суда, - заявил Асанов.

Слово «справедливость» в его выступлении звучало не раз. Похоже, действительно наболело.

- У многих логичный вопрос: почему одного посадили, а другого нет (по схожим делам – Е.Ш.)? Почему суд допускает такой произвол? Могут ли говорить о справедливости люди, когда ничего не ясно, никто ничего не объясняет? – спрашивал коллег председатель Верховного суда. - Суд считается справедливым, когда стороны имеют равные права на победу, когда судья одинаково требователен и внимателен к обеим сторонам. Когда участники видят вежливость и уважение, получают убедительное объяснение конечного решения судьи. Так даже проигравший человек примет решение суда с пониманием и без гнева, раздражения и агрессии. Почему? Потому что с ним обошлись по-людски.

Разве мог Жакип Кажманович предполагать, что через 4 дня после его выступления молодая женщина, принявшая решение суда по делу своего брата с «гневом, раздражением и агрессией», попытается сжечь себя на входе в здание Верховного суда. Ее брат накануне получил 10 лет за изнасилование. Срок обжалования не прошел. Женщина, по сообщениям СМИ, якобы записалась на прием к Асанову, но попасть к нему не удалось. Тогда она решила облить себя бензином и поджечь.

Родственники осужденного считают его невиновным. Было решение суда справедливым или нет, с этим в вышестоящих судебных инстанциях, наверное, разберутся. Другое дело - смогут ли после этого распределить «справедливость» между конфликтующими сторонами так, что все будут удовлетворены? Сомневаюсь. Очень уж непонятная эта штука – справедливость. Ее относят к одному из главных принципов отправления правосудия, но, сколько бы мы не напрягали свою память, вспомнить времена, когда бы он реализовывался по максиму, не получится. Причину всегда находили. То законы несовершенны, то судьи продажные.

Тем не менее, официальные лица стали махать флагом «справедливости» в последнее время все чаще и чаще. Например, президент РК Нурсултан НАЗАРБАЕВ в статье «Социальная модернизация Казахстана: Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда», так поясняет принцип «партнерского участия», на котором нужно проводить социальную модернизацию:

- Задача власти здесь в том, чтобы обеспечивать рациональный баланс интересов государства, общества и личности. Именно в этом заключается подлинная справедливость.

По поводу баланса мало-мальски понятно, насчет подлинной справедливости - не очень. Как и в других подобных случаях. Не по этой ли причине в народе бытует много скептических оценок насчет наличия реальной справедливости. Кто-то из наблюдательных людей, глядя на казахстанскую (и не только) действительность, заявил:

- Вместо вертикали власти у нас построили пирамиду, в центре которой покоится мумия справедливости.

Смогут ли судьи оживить эту мумию? Пусть попробуют.