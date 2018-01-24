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В Костанайской области снимут ограничения на дорогах, введенные из-за морозов

Татьяна НАЗАРУК

24 января 2018, 11:48 |  Общество

Как сообщили корреспонденту "НГ" в Костанайском филиале АО НК «КазАвтоЖол», сегодня, 24 января, в 12.00 будут сняты ограничения на дорогах республиканского значения для автомобилей на дизельном топливе.

- Трассы пока открываем до вечера, а дальше по погоде видно будет, - уточнили в филиале. - Днем обещают потепление до 21 градуса. А вечером мы будем обзванивать районы, узнавать о состоянии погоды. Если температура вновь понизится и будет ветер, то не исключено, что для автомобилей на дизельном топливе снова введут ограничения.

Дороги областного значения управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог поручило открыть с 11.30. Ведомство ориентируется на "КазАвтоЖол", поэтому будет в дальнейшем будет смотреть на погоду и решения филиала.

По информации пресс-службы ДЧС Костанайской области, для всех большегрузов, которые стояли на аулиекольской трассе с вечера 21 января, открыли дорогу вчера, около 17.00.


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