В Костанайской области снимут ограничения на дорогах, введенные из-за морозов
Татьяна НАЗАРУК
Как сообщили корреспонденту "НГ" в Костанайском филиале АО НК «КазАвтоЖол», сегодня, 24 января, в 12.00 будут сняты ограничения на дорогах республиканского значения для автомобилей на дизельном топливе.
- Трассы пока открываем до вечера, а дальше по погоде видно будет, - уточнили в филиале. - Днем обещают потепление до 21 градуса. А вечером мы будем обзванивать районы, узнавать о состоянии погоды. Если температура вновь понизится и будет ветер, то не исключено, что для автомобилей на дизельном топливе снова введут ограничения.
Дороги областного значения управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог поручило открыть с 11.30. Ведомство ориентируется на "КазАвтоЖол", поэтому будет в дальнейшем будет смотреть на погоду и решения филиала.
По информации пресс-службы ДЧС Костанайской области, для всех большегрузов, которые стояли на аулиекольской трассе с вечера 21 января, открыли дорогу вчера, около 17.00.
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