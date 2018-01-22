В Костанае отменены занятия второй смены для учащихся 0-5 классов
Мороз днем 22 января по-прежнему остается сильным - -25 градусов, что в сочетании с ветром 5-8 м/с создает крайне некомфортную погоду. Отдел образования отменил занятия для школьников 0 -5 классов.
По прогнозу морозы не ослабеют и завтра. Следите за нашими сообщениями.
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