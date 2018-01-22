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сайлау курманов
Снижать налоги за помощь малой родине предложили в Казахстане
чем отличается благотворительность на местах от тех кто выехал ?
22.01.18 19:22
ЮКА
По обвинению в хищении 41 млн тенге судят директора Костанайского филиала РГП «Казахавтодор»
Вот здорово, давайте все обзаведемся неизлечимыми болезнями и будем воровать безнаказанно, по-полной, ссылаясь на невозможность содержания в колонии.
22.01.18 19:13
Алиса
Поссорившихся парня и девушку спасли от обморожения сотрудники колонии в Костанае
001: в последнее время многие обыденные вещи стали не совсем таковыми... ну сегодня в моде стал "пиар")) ведь не только фамилии прозвучали, но и организация (речь не только о конкретно...
22.01.18 19:12
112
Снижать налоги за помощь малой родине предложили в Казахстане
Морг имени Виктора.. Вы еще не у нас? Тогда мы идем к вам. Подпись Енг..
22.01.18 19:12
коматозник
По обвинению в хищении 41 млн тенге судят директора Костанайского филиала РГП «Казахавтодор»
судью принять во внимание, что его подзащитный испытывает проблемы со здоровьем и не может находиться в колонии. Ну,что ж это ведь совсем другое дело. Оправдать ,помочь с путевкой в ...
22.01.18 19:11
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В Костанае отменены занятия второй смены для учащихся 0-5 классов

22 января 2018, 11:39 |  Общество

Мороз днем 22 января по-прежнему остается сильным - -25 градусов, что в сочетании с ветром 5-8 м/с создает крайне некомфортную погоду. Отдел образования отменил занятия для школьников 0 -5 классов.

По прогнозу морозы не ослабеют и завтра. Следите за нашими сообщениями.
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