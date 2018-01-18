Школе для одаренных детей «Озат» найдут новое место

С 1 сентября в рамках программы «Цифровой Казахстан» планируется открытие областного центра IT-технологий на базе школы-интерната для одаренных детей «Озат» в Костанае. Об этом на заседании актива области 16 января сообщил заместитель акима области Марат ЖУНДУБАЕВ.

- Специализация такого образовательного центра заключается в изучении детьми технических спецкурсов на английском языке, приобретении навыков 3D-моделирования, создании персональных сайтов, WEB-приложений, в разработке технологий мультимедиа, графики, анимации, - отметил он.

Сегодня школа «Озат» не имеет своего здания, дети учатся в СШ № 20. Не имеет общежития, арендует их в общежитии у педагогического колледжа. Последние два года набор учащихся не производился. Там слабая материально-техническая база. Но есть вариант размещения, который позволит переформатировать эту школу и давать в ней современное образование 300 учащимся, в том числе - из сельских районов.

В конце совещания были названы варианты размещения - в школе-интернате, расположенной на улице Сибирской, либо по адресу областного детского дома - по Каирбекова, 397. Аким области отметил, что там контингент уменьшается, а площади большие.