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Пик заболеваемости ОРВИ в Костанайской области прогнозируется в феврале

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

10 января 2018, 15:54 |  Общество

По статистике департамента охраны общественного здоровья (ДООЗ), с 1 октября 2017 года в Костанайской области зарегистрировано 25 371 обращение с респираторно-вирусными инфекциями - на 11,6% меньше, чем с октября 2016 года по январь 2017 года.

Иллюстративное фото с сайта misanec.ru

- Это связано с поздним наступлением холодов, - пояснила «НГ» руководитель отдела эпиднадзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями ДООЗ Гулим ДОСУМОВА. - Пик заболеваемости ОРВИ ожидается в феврале. Ситуацию мы мониторим постоянно. Для этого выборочно у обратившихся с респираторными инфекциями граждан берем мазок из полости носа. Это делается для того, чтобы выявлять, какие именно штаммы вирусов циркулируют в данном сезоне. С начала октября в области уже исследовано 574 пробы, но ни одного случая гриппа пока не выявлено.

В Казахстане с 1 октября 2017 года зарегистрирован 41 случай заболевания гриппом.

Как сообщила Досумова, в Костанайской области уже 55 000 человек привиты от гриппа вакциной, которой закупается централизованно на средства из госбюджета. Еще 10 000 доз купили в России дополнительно для вакцинации школьников, которые будут привиты в течение следующей недели.

По данным министерства здравоохранения РК, с начала 2018 года в стране от осложнений респираторно-вирусных заболеваний умерли 5 человек. За весь прошлый год по этим причинам в Казахстане умерли 9 человек.

Медицинские учреждения ведут мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом с наступлением предэпидемического сезона, который начинается 1 октября. Собственно эпидемический сезон начинается с 1 декабря и длится до конца марта.
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